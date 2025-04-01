Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε σήμερα η τελετή αποκαλυπτηρίων του μνημείου της Κυριακής Γρίβα, η οποία δολοφονήθηκε πριν από έναν χρόνο από τον πρώην σύντροφό της μόλις λίγα μέτρα από το Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων.

Το μνημείο, που είναι μια προσωπογραφία της 28χρονης, στο ίδιο σημείο όπου ακριβώς πριν από έναν χρόνο η Κυριακή Γρίβα έπεσε θύμα δολοφονίας από τον 39χρονο σύντροφό της, με τους γονείς της να δίνουν το «παρών», όπως και εκπρόσωποι του δήμου, απλοί πολίτες, αλλά και βουλευτές. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων στα αποκαλυπτήρια ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Γιάννης Λοβέρδος, η Ρένα Δούρου, η Μαρία Συρεγγέλα κ.ά.

Τα αποκαλυπτήρια της προτομής έγιναν από τον πατέρα της και τον δήμαρχο Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Σταύρο Τσίρμπα. Μόλις το μνημείο αποκαλύφθηκε η μητέρα της Κυριακής γονάτισε μπροστά ξεσπώντας σε κλάματα, ενώ ο πατέρας της αναφώνησε κλαίγοντας «Πέιτε μας ότι είναι πρωταπριλιάτικο αστείο».

Επιπλέον, στο μνημείο υπάρχει χαραγμένη μία συγκλονιστική επιγραφή με λόγια της αδικοχαμένης Κυριακής: «Με λένε Κυριακή Γρίβα και με δολοφόνησε ο πρώην σύντροφός μου Θανάσης Κουρελής στο ΑΤ Αγίων Αναργύρων… Δούλευα και ό,τι έβγαζα το ξόδευα για σένα και σου έδινα τα πάντα για να σε βλέπω ευτυχισμένο… Και εσύ με σκότωσες πισώπλατα με 5 μαχαιριές… Γιατί Θανάση, τι σου έκανα;».

