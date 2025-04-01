Λογαριασμός
Μεγάλη φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στα Πατήσια - Ποιοι δρόμοι έκλεισαν (Βίντεο)

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Η φωτιά βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή

UPDATE: 23:20
Φωτιά

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο επί της οδού Αγίου Αντωνίου στα Πατήσια.

Στο σημείο επιχειρούν 29 πυροσβέστες με 12 οχήματα, εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Η φωτιά βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή. 

Η τροχαία προχώρησε σε εκτροπές της κυκλοφορίας κλείνοντας τρεις δρόμους:

  • Την οδό Δημητρακοπούλου από το ύψος της οδού Αγίας Λαύρας.
  • Την οδό Αγίου Αντωνίου, από το ύψος της Λεωφόρου Ηρακλείου.
  • Την οδό Τραλλέων από το ύψος της Λεωφόρου Ηρακλείου στο ρεύμα προς νεκροταφείο. 
Πηγή: skai.gr

