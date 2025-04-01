Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο επί της οδού Αγίου Αντωνίου στα Πατήσια.

Στο σημείο επιχειρούν 29 πυροσβέστες με 12 οχήματα, εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Η φωτιά βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή.

#Πυρκαγιά σε χώρο εγκαταλελειμμένου κτηρίου επί της οδού Αγίου Αντωνίου στην Αθήνα. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 1, 2025

Η τροχαία προχώρησε σε εκτροπές της κυκλοφορίας κλείνοντας τρεις δρόμους:

Την οδό Δημητρακοπούλου από το ύψος της οδού Αγίας Λαύρας.

Την οδό Αγίου Αντωνίου, από το ύψος της Λεωφόρου Ηρακλείου.

Την οδό Τραλλέων από το ύψος της Λεωφόρου Ηρακλείου στο ρεύμα προς νεκροταφείο.

