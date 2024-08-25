Συμπληρωματικές πηγές ενίσχυσης του δικτύου ύδρευσης της πρωτεύουσας ενεργοποιεί η ΕΥΔΑΠ λόγω της παρατεταμένης λειψυδρίας.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρη Σαχίνη, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο δίκτυο θα μπουν οι πηγές και οι γεωτρήσεις της Μαυροσουβάλας βόρεια της Πάρνηθας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικοβοιωτίας.

Επίσης, γίνεται άντληση και από τα αποθέματα της Υλίκης.

Πρόσφατα, ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ ανέδειξε ότι μειώνονται επικίνδυνα τα αποθέματα νερού στη λίμνη του Μόρνου, που υδροδοτεί την Αττική. Μάλιστα, έχει πέσει τόσο χαμηλά η στάθμη από τις περιορισμένες βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα το χωριό Κάλλιο, που ήταν βυθισμένο να αποκαλυφθεί και πάλι

Καλή η κατάσταση προς το παρόν - Φόβοι για έναν άνυδρο χειμώνα

Όπως τόνισε ο κος Σαχίνης, η ΕΥΔΑΠ παρακολουθεί από κοντά το πρόβλημα με τη λειψυδρία, αλλά για την ώρα δεν χρειάζεται να προχωρήσει στη λήψη περιοριστικών μέτρων στην κατανάλωση.

«Έχουμε κάνει από καιρό μια καμπάνια με συστάσεις στον κόσμο και για την ώρα περιμένουμε την εθελούσια ανταπόκριση του. Αν δεν υπάρξουν βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις τον χειμώνα τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Τότε θα μπούμε στο κόκκινο τώρα είμαστε ακόμη στο κίτρινο, ούτε καν στο πορτοκαλί.» δήλωσε στο ΑΠΕ.

Σύμφωνα με τον κ. Σαχίνη τα τελευταία δύο χρόνια, η έλλειψη βροχών έχει περιορίσει σημαντικά τα υδατικά αποθέματα.

Στην περίπτωση που η ανομβρία συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής, συνδράμει ήδη το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων με γνώμονα το χαμηλότερο δυνατό οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος, όπως η ένταξη νέων ταμιευτήρων, ο εμπλουτισμός του υπόγειου υδροφορέα με ανακυκλωμένο νερό και η αφαλάτωση.

Σε κάθε περίπτωση σημείωσε ο κ. Σαχίνης ο κόσμος πρέπει να είναι προσεκτικός και να μην σπαταλά νερό.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα αύξησης της τιμής στα τιμολόγια κατανάλωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

