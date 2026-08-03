Ένας ημεδαπός συνελήφθη για διακεκριμένες κλοπές στο Λασίθι και από τους αστυνομικούς εξιχνιάστηκαν τέσσερις υποθέσεις κλοπής σε οχήματα, μία τετελεσμένη και τρεις απόπειρες.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον Άγιο Νικόλαο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου και αφορά 28χρονο. Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι εντοπίστηκε ο 28χρονος να παραβιάζει δίκυκλη μοτοσυκλέτα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αφαιρέσει κάποιο αντικείμενο, και συνελήφθη.

Από την προανάκριση και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε ότι από τις 27 έως τις 31 Ιουλίου παραβίασε ακόμα τρία οχήματα αφαιρώντας από το ένα χρήματα και διάφορα αντικείμενα. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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