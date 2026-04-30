«Prime Time»: Γλυπτά του Παρθενώνα- Πόσο κοντά βρισκόμαστε στην επιστροφή;

Την Τρίτη 5 Μαΐου, στις 00.30, η κάμερα του Prime Time και ο Παύλος Τσίμας φωτίζουν το σημείο στο οποίο βρίσκεται σήμερα ο αγώνας και η διαπραγμάτευση για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, 44 χρόνια μετά από εκείνη την ιστορική επίσκεψη της Μελίνας Μερκούρη στο Βρετανικό Μουσείο και το ξεκίνημα της μεγάλης καμπάνιας.

Ο Παύλος Τσίμας επιστρέφει στο προσωπικό του αρχείο των τελευταίων 30 χρόνων, από την τελευταία συνέντευξη της Μελίνας, το 1994, λίγο πριν τον θάνατό της, ως την αυτοψία του στην έπαυλη του λόρδου Έλγιν στο Εδιμβούργο. Επισκέπτεται ξανά το Βρετανικό Μουσείο, συναντά στο Κέμπριτζ έναν από τους πρωτεργάτες της προσπάθειας, τον φημισμένο ιστορικό Πολ Κάρτλετζ, και στο αρχαιολογικό μουσείο Κωνσταντινούπολης την αρχαιολόγο Ζεϊνέπ Μποζ, που ανακοίνωσε στην ΟΥΝΕΣΚΟ ότι το φιρμάνι που επικαλέστηκε ο Έλγιν για την αρπαγή των γλυπτών, απλώς δεν υπάρχει. Στο νέο Μουσείο Ακρόπολης, ο διευθυντής του, Νίκος Σταμπολίδης, εξηγεί τα μυστικά του μνημείου και στο αρχαίο λατομείο της Πεντέλης, ο καθηγητής Μανόλης Κορρές δείχνει τα ίχνη της ιστορίας του. Άνθρωποι που συνέβαλαν όλα αυτά τα χρόνια στην υπόθεση της επιστροφής διηγούνται τις εμπειρίες τους. Η συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ εξηγεί τι την έκανε να αλλάξει γνώμη και να ταχθεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών και ο Αλμπέρτο Κόστα, ο βουλευτής που με ερώτησή του στην Βρετανική Βουλή επανέφερε το θέμα στην επικαιρότητα, φωτίζει την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης.

Συνεντεύξεις, σπάνιο αρχειακό υλικό και μαρτυρίες των πρωταγωνιστών του διαχρονικού σημείου τριβής μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου ανασυνθέτουν όλη την ιστορία 40 χρόνων ενός εμβληματικού «ντιμπέιτ».

Δείτε το trailer:

#PrimeTime

https://www.facebook.com/primetime.skai

https://www.instagram.com/primetime.skai

https://x.com/primetimeskai

https://www.tiktok.com/@primetime.ska

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.