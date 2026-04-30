Εντυπωσιάζει ξανά ο αγαπημένος βρετανός δημιουργός Banksy με νέο του έργο που ενοπίστηκε χθες στο κέντρο του Λονδίνου και συγκεκριμένα στην περιοχή του Σεντ Τζέιμς.

Πρόκειται για ένα γλυπτό μεγάλων διαστάσεων το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις ανήκει στον καλλιτέχνη του δρόμου Banksy που (σ.σ.πιθανότατα) πρόσφατα μάθαμε την αληθινή του ταυτότητα, καθώς στη βάση του φέρει την υπογραφή του. Ο ίδιος βέβαια δεν έχει επιβεβαιώσει αν είναι αυτός κρύβεται πίσω από το γλυπτό, αλλά συνήθως αναλαμβάνει να μας ενημερώνει μέσω social για την αυθεντικότητα των νέων του έργων, μετά την αποκάλυψή τους.

Το γλυπτό απεικονίζει έναν άνδρα με κοστούμι να βαδίζει μπροστά από βάθρο, κρατώντας με το ένα χέρι μια σημαία που καλύπτει το πρόσωπό του. Έχει τοποθετηθεί στo Waterloo Place, κοντά σε αγάλματα ιστορικών μορφών όπως ο Εδουάρδος Ζ΄ και η Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ, αλλά κοντά και στο μνημείο του Κριμαϊκού Πολέμου.

Is this the latest Banksy?



Mystery statue has appeared overnight in Waterloo Place central London,



it shows a suited man marching straight off the end of a plinth while holding a flag that completely covers his face,



the base is inscribed with Banksy sparking huge speculation… pic.twitter.com/oJeeB06D7W — Grifty (@TheGriftReport) April 30, 2026

Μπορεί ο Banksy να είναι γνωστός κυρίως για τα γκράφιτι με stencil που δημιουργεί σε τοίχους αλλά αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που αποκαλύπτεται ένα γλυπτό του στο κέντρο του Λονδίνου. Το 2004 την εμφάνισή του έκανε το γλυπό του «The Drinker», μια ανατρεπτική εκδοχή του The Thinker, το οποίο τοποθετήθηκε στη Shaftesbury Avenue προτού στη συνέχεια κλαπεί.

Σημειώνεται ότι ο Banksy έχει αποκτήσει φήμη σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα λόγω των πολιτικών και παράλληλα προκλητικών δημιουργημάτων του. Τα πιο πρόσφατα έργα του έχουν επίσης εμφανιστεί στο Λονδίνο, όπως μια τοιχογραφία στο Bayswater τον Δεκέμβριο και μια παρέμβαση στο συγκρότημα των Royal Courts of Justice τον Σεπτέμβριο.

Το 2024, ο Banksy δημιούργησε επίσης μια «διαδρομή ζώων» στην πόλη, με έργα που μεταξύ άλλων απεικόνιζαν μια κατσίκα, ελέφαντες, έναν γορίλα, πιθήκους, πιράνχας, ρινόκερο και πελεκάνους.

Η ταυτότητα του διάσημου καλλιτέχνη έγινε γνωστή μετά από εκτεταμένη έρευνα που πραγματοποίησε το Reuters και απέδειξε ότι ο διασημότερος ανώνυμος καλλιτέχνης στον κόσμο είναι ο Ρόμπιν Γκάνινγχαμ (Robin Gunningham), με καταγωγή από το Μπρίστολ.

Όπως και σε προηγούμενες περιπτώσεις, το νέο έργο φαίνεται να εγκαταστάθηκε στο σημείο αιφνιδιαστικά και χωρίς προαναγγελία, παρ' ότι δηλαδή το όνομα του καλλιτέχνη έγινε γνωστό, εκείνος εξακολουθεί να έχει τις ίδιες «μυστικές» συνήθειες...





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.