Μια από τις πολυτιμότερες συλλογές με αριστουργήματα της μοντέρνας τέχνης αναμένεται σύντομα να θέσει σε δημοπρασία ο οίκος Sotheby's στο Λονδίνο.

Μεταξύ των αριστουργημάτων που περιλαμβάνονται στη συλλογή είναι έργα κορυφαίων καλλιτεχνών όπως οι Γκούσταβ Κλιμτ, ο Έγκον Σίλε, ο Αμεντέο Μοντιλιάνι, ο Φράνσις Μπέικον, ο Ανρί Ματίς, ο Χαΐμ Σουτίν, ο Λούσιαν Φρόιντ και ο Γκυστάβ Καγιεμπότ.

Ο οίκος εκτιμά ότι το σύνολο των έργων που προέρχονται από τη συλλογή του επιχειρηματία Τζο Λιούις και της κόρης του Βιβιέν, της οικογένειας που κατέχει την Tottenham Hotspur, θα αποφέρει περισσότερα από 150 εκατομμύρια λίρες.

Όπως αναφέρει η Guardian, συνδυαστικά με τις άλλες δημοπρασίες που έχουν προγραμματιστεί για τον Ιούνιο, η συγκεκριμένη περίοδος πιθανότατα θα αναδειχθεί στην πιο εμπορικά επιτυχημένη εβδομάδα δημοπρασιών που έχει καταγραφεί ποτέ στο Λονδίνο.

Ο πρόεδρος της Sotheby’s Europe, Όλιβερ Μπάρκερ, δήλωσε ότι η συλλογή χαρακτηρίζεται από μια σπάνια «συγκέντρωση έργων μουσειακής αξίας», με ιδιαίτερη έμφαση στη μοντέρνα παραστατική ζωγραφική. Όπως σημείωσε, πολλά από τα έργα δεν έχουν εμφανιστεί στην αγορά εδώ και δεκαετίες, γεγονός που υπογραμμίζει τη σπανιότητα και την αξία τους για την ιστορία της τέχνης.

Μεταξύ των κορυφαίων έργων της δημοπρασίας ξεχωρίζει το πορτρέτο του Κλιμτ «Bildnis Gertrud Loew» (1902), το οποίο εκτιμάται ότι θα πωληθεί μεταξύ 20 έως 30 εκατομμυρίων λιρών. Το έργο είχε κλαπεί από τους ναζί μετά την είσοδό τους στη Βιέννη και τα τελευταία χρόνια εκτίθετο στη Neue Galerie.

Στα σημαντικά έργα που περιλαμβάνονται στη συλλογή είναι και ένα πρώιμο έργο του Σίλε, φιλοτεχνημένο όταν ο καλλιτέχνης ήταν μόλις 19 ετών, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι θα δημοπρατηθεί έναντι 12-18 εκατομμύρια λιρών, ποσό το οποίο αν επιτευχθεί θα καταρρίψει όλα τα προηγούμενα ρεκόρ δημοπράτησης των έργων τέχνης του καλλιτέχνη.

Στη δημοπρασία περιλαμβάνεται επίσης το «Homme à la pipe», που δεν έχει εμφανιστεί δημόσια για σχεδόν μισό αιώνα, καθώς και ένα σπάνιο διπλό αυτοπορτρέτο του Μπέικον του 1977.

Η συλλογή αντικατοπτρίζει τη μακροχρόνια ενασχόληση του Λιούις με τη λεγόμενη «School of London», με έμφαση στην ανθρώπινη μορφή. Σύμφωνα με τον Μπάρκερ, η παρουσίαση των έργων στο Λονδίνο αποτελεί «επιστροφή στις ρίζες», ενώ πριν την πραγματοποίηση της δημοπρασίας θα γίνουν εκθέσεις στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο.

Η επικείμενη πώληση ακολουθεί προηγούμενη δημοπρασία έργων της ίδιας συλλογής που έγινε τον Μάρτιο, η οποία απέφερε 35,8 εκατομμύρια λίρες -ποσό υπερδιπλάσιο της αρχικής χαμηλής εκτίμησης. Εκπρόσωπος της συλλογής ανέφερε ότι η οικογένεια ανέκαθεν επέλεγε έργα που «αντανακλούν το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος», υπογραμμίζοντας τη διαχρονική δύναμη της παραστατικής τέχνης.



Πηγή: skai.gr

