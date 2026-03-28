Ένας 60χρονος αναρριχητής από την Τσεχία έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Παρασκευής 27 Μαρτίου στην Κάλυμνο, ύστερα από πτώση από ύψος περίπου 10 μέτρων κατά τη διάρκεια αναρρίχησης.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις διάσωσης, οι οποίες εντόπισαν τον 60χρονο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Ο άνδρας διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Καλύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Τραγωδία νότια της Κρήτης: 22 μετανάστες νεκροί από τις κακουχίες του ταξιδιού, διεσώθησαν 26 - Συνελήφθησαν 2 άτομα ως διακινητές
- Αυτά είναι τα 20 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία που θα λειτουργήσουν από τον Σεπτέμβριο - Έως 30 Μαρτίου οι αιτήσεις
- Απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 15 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ
