Έχασε τη ζωή του 60χρονος αναρριχητής στην Κάλυμνο

Ο 60χρονος έχασε τη χωή του ύστερα από πτώση από ύψος περίπου 10 μέτρων κατά τη διάρκεια αναρρίχησης - Διερευνώνται τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος

Κάλυμνος

Ένας 60χρονος αναρριχητής από την Τσεχία έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Παρασκευής 27 Μαρτίου στην Κάλυμνο, ύστερα από πτώση από ύψος περίπου 10 μέτρων κατά τη διάρκεια αναρρίχησης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις διάσωσης, οι οποίες εντόπισαν τον 60χρονο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Ο άνδρας διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Καλύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Κάλυμνος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
