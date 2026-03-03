Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λέρος: Ελεύθερος ο 17χρονος που σκότωσε τον πατέρα του κατά τη διάρκεια καβγά

Ελεύθερος με όρο παρακολούθησης συνεδριών σε ψυχολόγο αφέθηκε ο 17χρονος από τη Λέρο, που ομολόγησε πως τραυμάτισε θανάσιμα τον πατέρα του

Σφυρί δικαστή δικαιοσύνης

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή της Κω αφέθηκε ελεύθερος σήμερα 3/3 μετά από πολύωρη απολογία ο 17χρονος από τη Λέρο, ο οποίος ομολόγησε ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον πατέρα του το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου 2026, πετώντας του μεταλλικό αντικείμενο στο κεφάλι.

Εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν από κοινού να αφεθεί ελεύθερος με μοναδικό όρο να παρακολουθήσει συνεδρίες από ψυχολόγο στο κρατικό θεραπευτήριο της Λέρου. Ο 17χρονος, περιέγραψε αναλυτικά στον ανακριτή τα όσα διαδραματίστηκαν στον καβγά που είχε με τον πατέρα υποστηρίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να τον σκοτώσει.

Οι καβγάδες πατέρα και γιου είχαν ξεκινήσει εδώ και χρόνια κι είχαν καταγραφεί επίσημα σε αναφορές που έγιναν τόσο προς το «Χαμόγελο του Παιδιού» όσο και στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λέρος 17χρονος εγκληματικότητα Ελλάδα Δολοφονία τραυματισμός εισαγγελέας ανακριτής καβγάς
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark