Την ερχόμενη Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, στις 11.30, θα υπογραφεί στον Λαιμό Πρεσπών το Μνημόνιο Κατανόησης και Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Πρεσπών, Ρέσεν (Resen), Πούστετς (Pustec) και Ντεβόλ (Devoll) για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ-EGTC).

Η εκδήλωση, που φιλοξενεί ο Δήμος Πρεσπών, σηματοδοτεί τη δέσμευση των τοπικών αρχών για τη διασυνοριακή συνεργασία, για την προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη στη Λεκάνη των Πρεσπών, μέσω της ίδρυσης Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Πρεσπών, το πρόγραμμα περιλαμβάνει - μεταξύ άλλων - ομιλία του πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Σκόπια, Μιχάλη Ρόκα, με έμφαση στον ρόλο της ΕΕ στην προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας καθώς και τοποθετήσεις από τους δημάρχους της διασυνοριακής Περιοχής των Πρεσπών.

Η κορύφωση της εκδήλωσης θα είναι η υπογραφή του Μνημονίου, μέσω του οποίου οι τέσσερις δήμαρχοι θα δεσμευτούν στο κοινό τους όραμα για βιώσιμη ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μετά την υπογραφή θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο σημείο που θα κατασκευαστεί το νέο σημείο συνοριακής διέλευσης στον Λαιμό, όπου θα γίνει σύντομη παρουσίαση των σχεδιαζόμενων έργων και στις δύο πλευρές των συνόρων.

«Το Mνημόνιο θέτει τις βάσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση της βιοποικιλότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι στόχοι του περιλαμβάνουν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσω αναβαθμισμένων δημοτικών και δημόσιων υπηρεσιών, τη συλλογική διαχείριση φυσικών και πολιτιστικών πόρων και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Επιπλέον, ο ΕΟΕΣ Πρεσπών αποσκοπεί στην ανάδειξη της περιοχής ως ενιαίου τουριστικού προορισμού, με βάση τον μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό πλούτο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το Μνημόνιο περιλαμβάνει τον οδικό χάρτη για την ίδρυση Ευρωπαϊκού ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) Πρεσπών. Οι ΕΟΕΣ είναι διακρατικοί οργανισμοί βασισμένοι στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμοί 1082/2006, 1302/2013 και 1059/2021 της Ευρωπαϊκής Ένωσης), που διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ περιφερειών, δήμων και δημόσιων φορέων από διαφορετικά κράτη-μέλη και υποψήφιες χώρες. Στόχος είναι η προώθηση της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας για την ενίσχυση της εδαφικής συνοχής και της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο ΕΟΕΣ παρέχει νομική υπόσταση, επιτρέποντας στα μέλη του να ξεπεράσουν διοικητικά και νομικά εμπόδια, ενώ διευκολύνει την υλοποίηση κοινών έργων.

Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να καταστήσει τη Λεκάνη των Πρεσπών που, με το Πάρκο Πρεσπών έγινε η πρώτη διασυνοριακή προστατευόμενη περιοχή στα Βαλκάνια, πρότυπο καινοτόμου διασυνοριακής συνεργασίας και βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή.

«Η συμφωνία αυτή δεν σηματοδοτεί μόνο τη συλλογική φιλοδοξία μας για την περιοχή των Πρεσπών, αλλά και τη δέσμευσή μας σε πρακτικές ενέργειες που θα βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών μας. Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας Πρεσπών θα μας επιτρέψει να συνεργαστούμε αποτελεσματικά για την προστασία της κοινής μας κληρονομιάς και τη δημιουργία νέων ευκαιριών ευημερίας και στις τρεις πλευρές των συνόρων», δήλωσε ο δήμαρχος Πρεσπών, Γεώργιος Στεργίου.

