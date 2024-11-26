Πενήντα καταστήματα - από καφέ έως βενζινάδικα - θα σηματοδοτηθούν με ένα εμφανές αυτοκόλλητο ως «καταφύγια» ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο, προκειμένου να λειτουργήσουν ως ασφαλείς χώροι για τα θύματα έμφυλης βίας μέχρι να λάβουν υποστήριξη από αρμόδιους φορείς.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Ίριδας- Κέντρο Γυναικών, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που κρίθηκε απαραίτητη μετά την ομοφοβική επίθεση, τον περασμένο Μάρτιο, στην πλατεία Αριστοτέλους, σε δύο άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, τα οποία βρήκαν καταφύγιο σε εστιατόριο ενώ λίγα χρόνια πριν, μία σερβιτόρε σε καφέ της Αθήνας έσωσε μια κακοποιημένη γυναίκα.

Όπως εξήγησε η ιδρύτρια της Ιριδας, Χλόη Κούσουλα, η δημιουργία του Δικτύου Τοπικών Επιχειρήσεων ως Ασφαλή Σημεία εντάσσεται στην καμπάνια #SheChangeSpeak, η οποία παρουσιάστηκε χθες στην Θεσσαλονίκη.

«Θα συνεργαστούμε με 50 επιχειρήσεις από την περιοχή της Θεσσαλονίκης - καφέ, εστιατόρια, φαρμακεία, βενζινάδικα, μίνι μάρκετ, και ψυχολόγοι μας θα εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους ώστε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και υποστήριξη σε άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο. Οι 50 τοπικές επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο δίκτυο, θα σηματοδοτούνται με ένα αυτοκόλλητο που θα σχεδιαστεί στο πλαίσιο της καμπάνιας ώστε να είναι αναγνωρίσιμο και ένα άτομο που είναι σε κίνδυνο, να βλέπει ότι είναι ένας ασφαλής χώρος για να μπει και να ζητήσει βοήθεια».

Στις δράσεις της καμπάνιας περιλαμβάνεται ακόμη η υποστήριξη 300 επιζήσασων και δυνάμει θυμάτων έμφυλης βίας, με εξατομικευμένες υπηρεσίες προστασίας και νομικής εκπροσώπησης καθώς και πρόσβαση σε χώρους προσωρινής φιλοξενίας.

Επιπλέον στόχος είναι και η ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω μιας στοχευμένης καμπάνιας με 10 φωτογραφίες γυναικών από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίες υψώνουν τη φωνή τους κατά της έμφυλης βίας.

Χαιρετισμό στη χθεσινή εκδήλωση, απηύθυνε -μεταξύ άλλων- ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος ευχήθηκε η 25η Νοεμβρίου- Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, να μην αναφέρεται στο μέλλον ως επετειακή μέρα, ενώ η Μαρία Όλσον (Maria Olson), επιτετραμμένη της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, τόνισε ότι το έργο που επιτελείται καθημερινά από οργανώσεις, σώζει ζωές και όταν επιζήσασες μοιράζονται τις ιστορίες τους, αυτό έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για να μιλήσουν και άλλες γυναίκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

