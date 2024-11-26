Ανοίγει την Παρασκευή η πλατφόρμα Α21-Επίδομα Παιδιού για υποβολή αιτήσεων

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνουν ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21–Επίδομα Παιδιού, ενεργοποιείται για νέες αιτήσεις στις 08.00 την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2024.

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, www.idika.gr ή μέσω του διαδικτυακού τόπου,www.opeka.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί.

Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Περισσότερες πληροφορίες για το Επίδομα Παιδιού διαβάστε εδώ.

