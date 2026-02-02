Παρά την κακοκαιρία και την ισχυρή βροχή, χθες έγινε στο Κέντρο Αθηνών η πρώτη προβολή της ταινίας "Melania", την οποία διοργάνωσαν η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ , ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Έρικ Βασιλάτος, μετά των συζύγων τους.

Μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ ακολούθησε κοκτέιλ, ενώ το dress code για τους καλεσμένους (επιχειρηματίες, πολιτικοί και σελέμπριτις) ήταν μαύρο και άσπρο.

«Το ντοκιμαντέρ είναι σπουδαίο» δήλωσε μπαίνοντας στην εκδήλωση ο Γιώργος Ντάβλας ενώ, ερωτηθείς για τον χαρακτήρα της κυρίας Γκιλφόιλ τόνισε: ​«Η πιο καταδεκτική γυναίκα στον κόσμο. Αυτό. Η πιο καταδεκτική γυναίκα στον κόσμο. ​Όποιος της ζητήσει φωτογραφία, όποιος της μιλήσει, η χειραψία της. Είναι μία γυναίκα η οποία βγάζει ζεστασιά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό».

Στην πρεμιέρα της ταινίας για τις 20 ημέρες στη ζωή της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ πριν την δεύτετρη ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025, το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης με τη σύζυγό του Λένα, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, η κα Μαριάννα Λάτση, η Μαριέττα Χρουσαλά, ο Κώστας Καίσαρης αλλά και τα μοντέλα Κάτια Δέδε και Έβελυν Καζαντζόγλου.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα έφτασε υπέρλαμπρη, μέσα στην λευκή τουαλέτα της, στο Κέντρο Αθηνών και μίλησε με θαυμασμό για την Μελάνια Τραμπ.

«Είναι μια τόσο απίστευτη τιμή, η εκπληκτική Πρώτη Κυρία, η πιο αναμορφωτική Πρώτη Κυρία που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Μελάνια Τραμπ είναι μια αγαπημένη μου φίλη, μια απίστευτη μητέρα, μια σπουδαία σύζυγος και πραγματικά μια λαμπρή Πρώτη Κυρία .Έχει κάνει απίστευτα πράγματα για τα παιδιά, για τις γυναίκες. Είναι πολύ αφοσιωμένη στη χώρα μας και ήθελα να μπορέσω να αναδείξω απόψε τι κατάφερε να πετύχει, και ο θαυμασμός, η αγάπη και η στοργή που απολαμβάνει από τη χώρα μας είναι πραγματικά κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ» είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, η κα Γκιλφόιλ έδωσε και την είδηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να επισκεφθεί τη χώρα μας.



Πηγή: skai.gr

