Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας για την υγεία στην Ελλάδα, παρουσιάζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Ευρώπης και το Athens Photo World, στον Εθνικό Κήπο.

Ο ΠΟΥ/Ευρώπης, μέσω του Γραφείου για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Athens Photo World και τον Εθνικό Κήπο, εγκαινιάζουν μια έκθεση φωτογραφίας η οποία εστιάζει στην υγεία στην Ελλάδα με τον τίτλο: «Υγεία για όλους στο Προσκήνιο».

Η έκθεση αυτή, η οποία θα προβάλλεται επίσης και ψηφιακά κατά τη διάρκεια δυο σημαντικών εκδηλώσεων του ΠΟΥ/Ευρώπης τον Δεκέμβριο, συγκεκριμένα στο Meeting of the Minds (10 – 11 Δεκεμβρίου) και στο 2nd Meeting of the WHO European Quality of Care and Patient Safety Focal Points Network (12 Δεκεμβρίου), έχει ως στόχο να καταγράψει στιγμιότυπα και να αναδείξει ζητήματα υγείας στην Ελλάδα.

Πρόκειται για μια συλλογική έκθεση που αποτελείται από έργα 12 σύγχρονων Ελλήνων φωτογράφων τα οποία αποτυπώνουν στιγμές καθημερινής ζωής στις πόλεις και στην ελληνική ύπαιθρο. Οι εικόνες αποκαλύπτουν συνήθειες και παραδόσεις που, άμεσα ή έμμεσα, σχετίζονται με την υγεία και την ευζωία.

Θέματα όπως η διατροφή, η άσκηση, η επαφή με τη φύση, η προσοχή στις καθημερινές δραστηριότητες όπως η οδήγηση, οι σχέσεις με τους συνανθρώπους, η προστασία του περιβάλλοντος, η ψυχική υγεία και η πρόληψη εξαρτήσεων και ανθυγιεινών συνηθειών, είναι ψηφίδες μόνο ενός μεγαλύτερου κάδρου, φωτογραφικού και ρεαλιστικού, για την αναβάθμιση της υγείας και της ποιότητας ζωής.

Η έκθεση είναι δωρεάν και ανοιχτή για όλους. Οι φωτογραφίες περιλαμβάνουν:

Το έργο 12 σημαντικών Ελλήνων φωτογράφων και συγκεκριμένα των: Μιχάλη Βαράκλα, Πέτρου Γιαννακούρη, Δημήτρη Καπάνταη, Μιχάλη Καραγιάννη, Νίκου Καρανικόλα, Γιάννη Κόντου, Μάρως Κουρή, Σπύρου Μπακάλη, Άγγελου Μπαράι, Θοδωρή Νικολάου, Μιχάλη Παππά και Δημήτρη Τοσίδη.

Η επιμέλεια και η επιλογή των εικόνων, καθώς και των συνοδευτικών κειμένων, πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα του Athens Photo World (Θανάσης Σταυράκης, Γιάννης Κολεσίδης, Χριστίνα Καλλιγιάννη και Βαγγέλης Τάτσης) σε συνεργασία με τον Επικεφαλής του Γραφείου του ΠΟΥ στην Αθήνα, Δρ João Breda, και την ομάδα του. Η αποτύπωση απλών συνηθειών της καθημερινότητας, η επανάληψη ή αποφυγή των οποίων μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση του ατομικού και συλλογικού μέλλοντος, αποτέλεσε τον βασικό στόχο αυτής της προσπάθειας.

Με την οικονομική επιχορήγηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Διάρκεια: 18 Νοεμβρίου – 15 Δεκεμβρίου 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.