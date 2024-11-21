Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού απαντά σε σημερινό δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών» για το σιντριβάνι της πλατείας Συντάγματος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το σιντριβάνι, που είναι κηρυγμένο μνημείο, παραμένει βρόμικο, ενώ η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟ καθυστερεί τη σχετική μελέτη, η οποία πρέπει να περάσει και από το ΚΣΝΜ.

Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟ ενημερώνει πως η μελέτη έχει εκπονηθεί και έχει ήδη εισαχθεί στην Ημερήσια Διάταξη για να εξεταστεί στις 22/11/24 στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.

Επίσης, σημειώνει ότι «προσφέρθηκε, στη βάση της μακροχρόνιας και αγαστής συνεργασίας με τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων και καθ' υπέρβαση των υποχρεώσεών της, να εκπονήσει τη μελέτη συντήρησης, προκειμένου να είναι δυνατή η εφαρμογή επιστημονικά ενδεδειγμένων επεμβάσεων και η περιοδική συντήρηση μελλοντικά του σιντριβανιού από τον Δήμο», υπογραμμίζοντας «ότι η μέριμνα για την καλή κατάσταση του σιντριβανιού, η εκπόνηση των μελετών, καθώς και η εκτέλεση των εργασιών είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του Δήμου, που οφείλει να πραγματοποιεί εγκαίρως».

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ:

Σε σχέση με σημερινό δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών» για το σιντριβάνι της πλατείας Συντάγματος, η αρμόδια Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού απαντά ως εξής:

«Με αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδας σας με τίτλο: «Κάτι … βρομάει με το σιντριβάνι της πλατείας Συντάγματος» στις 21/11/2024, προς αποκατάσταση της αλήθειας, διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

Το σιντριβάνι της Αθήνας, που ακόμα και σήμερα κοσμεί την πλατεία Συντάγματος, σχεδίασε ο Ερνστ Τσίλλερ στα τέλη του 19ου αιώνα, το έτος 1872. Μετά από ερώτημα του τμήματος Συντήρησης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού και Υποδομών, της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού, του Δήμου Αθηναίων προς την ΕΦΑ Πόλης της Αθήνας, το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις 15/3, μας ζητήθηκαν οδηγίες σχετικά με τον καθαρισμό του σιντριβανιού. Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων μετά από αυτοψία που πραγματοποίησε στις 16/5 για να διαπιστώσει τις ανάγκες του μνημείου, προσφέρθηκε, στη βάση της μακροχρόνιας και αγαστής συνεργασίας με τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων και καθ' υπέρβαση των υποχρεώσεών της, να εκπονήσει τη μελέτη συντήρησης, προκειμένου να είναι δυνατή η εφαρμογή επιστημονικά ενδεδειγμένων επεμβάσεων και η περιοδική συντήρηση μελλοντικά του σιντριβανιού από τον Δήμο. Υπογραμμίζουμε ωστόσο, ότι η μέριμνα για την καλή κατάσταση του σιντριβανιού, η εκπόνηση των μελετών, καθώς και η εκτέλεση των εργασιών είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του Δήμου, που οφείλει να πραγματοποιεί εγκαίρως. Οι Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ (ΥΝΜΕΤΕΑΑΣΕΚ και ΔΣΑΝΜ) έχουν μόνον την αρμοδιότητα της έγκρισης των σχετικών μελετών και της παρακολούθησης των επεμβάσεων κατά το στάδιο της εφαρμογής τους.

Διευκρινίζεται δε, ότι η κατάσταση του σιντριβανιού παρουσιάζει τα πάγια προβλήματα γλυπτών και κατασκευών που βρίσκονται στο δημόσιο χώρο ενός αστικού κέντρου. Η κακή εικόνα του οφείλεται κυρίως σε ακατάλληλες προηγούμενες επεμβάσεις επισκευαστικού χαρακτήρα (συμπληρώσεις απωλειών, σφραγίσεις ρωγμών/αρμών, καθώς και πιθανή χρήση επικαλυπτικού υλικού με μη συμβατά υλικά/άγνωστης προέλευσης) και στη συνέχεια, στις αστοχίες αυτών των επεμβάσεων, οι οποίες έχουν εκτελεστεί χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας μας. Άλλες φθορές που παρουσιάζει αφορούν κυρίως σε βανδαλισμούς. Επισημαίνεται επίσης ότι η εικόνα αυτή είναι αποτέλεσμα αρκετών ετών παραμέλησής του.

Τα προβλήματα που παρουσιάζει το σιντριβάνι επιλύονται με τη μελέτη που εκπονήθηκε από την Υπηρεσία μας, παρά το φόρτο εργασίας, δεδομένου ότι έχει αρμοδιότητα σε εθνικό επίπεδο και εκτελεί έργα σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Η εν λόγω μελέτη, έχει ήδη εισαχθεί στην Ημερήσια Διάταξη για να εξεταστεί στις 22/11/24 στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.

Μετά την έγκρισή της θα αποσταλεί στο Δήμο Αθηναίων για τις δικές του ενέργειες.

Μετά τα ανωτέρω παρακαλώ για τη δημοσίευση της απάντησής μας.

H Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Μαρία Μερτζάνη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

