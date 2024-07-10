Το Athens Photo World κάνει δυναμική επιστροφή στην πρωτεύουσα, με πλούσιο πρόγραμμα και βασικό πρωταγωνιστή πάντα, τη φωτογραφία.

Για 6η χρονιά, οργανώνει events, με στόχο την ανάδειξη του σύγχρονου φωτορεπορτάζ και των πρωταγωνιστών του καθώς και της συνεισφοράς τους στη διαμόρφωση της εικόνας του κόσμου και της ιστορίας του, την ώρα που αυτή γράφεται.

To φετινό Athens Photo World επανέρχεται στο κέντρο της πόλης με δύο υπαίθριες εκθέσεις, τον διαγωνισμό για το Βραβείο Athens Photo World και ένα διήμερο με Ψηφιακές Προβολές, παρουσίασης ιστοριών φωτορεπορτάζ από σύγχρονους Έλληνες και ξένους φωτογράφους και επίκαιρα θέματα.

Δρομείς περνούν δίπλα από την Ολυμπιακή φλόγα κατά την πρώτη ημέρα των αγώνων στίβου, στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου

Μέσα από τις εκθέσεις και τις δράσεις του Athens PhotoWorld έχει ήδη επιτύχει μία νέα επαφή του κοινού με το σύγχρονο φωτορεπορτάζ και τη φωτογραφία.

Δεκάδες χιλιάδες κόσμου έχουν επισκεφτεί ή έχουν παρακολουθήσει, από το 2019 μέχρι σήμερα τις εκθέσεις φωτογραφίας, ομιλίες, παρουσιάσεις, ψηφιακές προβολές σε εμβληματικούς και πολυσύχναστους χώρους της πόλης στο πλαίσιο

του Athens Photo World.

Το καλοκαίρι του 2024 θα παρουσιαστούν στο κοινό :

Δύο υπαίθριες Εκθέσεις στο κέντρο της Αθήνας

«Στιγμιότυπα Ολυμπιακών Αγώνων». Υπαίθρια φωτογραφική έκθεση στην Περίφραξη του Εθνικού Κήπου

Η Samantha Arevalo Salinas από τον Ισημερινό, κολύμβηση, στα 800 μέτρα ελεύθερο γυναικών, Ολυμπιακό Πάρκο του Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο, Πέμπτη 2 Αυγούστου 2012, ©AP Photo/David J. Phillip

Υπαίθρια φωτογραφική έκθεση στην Περίφραξη του Εθνικού Κήπου, από την πλευρά της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας και στη λεωφόρο Αμαλίας.

Φέτος, πέμπτη χρονιά συνεργασίας του Athens Photo World με τον Εθνικό Κήπο, παρουσιάζεται υπαίθρια φωτογραφική έκθεση στην περίφραξή του, με θέμα «Ολυμπιακοί Αγώνες», αφιερωμένη στις τρεις τελευταίες Ολυμπιάδες.

Η έκθεση «Ορεινή Ελλάδα» στην περίγραξη του Μεγάρου Μουσικής Φωτογραφίες Χριστίνα Καλλιγιάννη

Οι φωτογράφοι του Διεθνούς Ειδησεογραφικού Πρακτορείου Associated Press αποτύπωσαν –στις Ολυμπιάδες, του Λονδίνου το 2012, του Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016 και του Τόκυο το 2021 (Ολυμπιάδα 2020) – τους αθλητές σε μερικές από τις πιο μεγαλειώδεις στιγμές, για τους ίδιους, για τις ομάδες και τις χώρες τους, για τον αθλητισμό.

Μέσα από τις 48 εικόνες της έκθεσης αναβιώνει στο κέντρο της πόλης η ψυχή του πιο σημαντικού αθλητικού σταθμού του κόσμου: των Ολυμπιακών Αγώνων.

Την ίδια στιγμή που στο Παρίσι πολλοί από τους απεικονιζόμενους αθλητές μαζί με πολλούς άλλους, νέους και ταλαντούχους, θα (ξανα)ζούν την ένταση, τη χαρά και την ευγενή άμιλλα που συμβολίζουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το κορυφαίο αθλητικό

γεγονός του κόσμου. Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές αυτής της έκθεσης, o Λευτέρης Πετρούνιας, η Κατερίνα Στεφανίδη, ο Μίλτος Τεντόγλου, η εθνική ομάδα πόλο και η εθνική ομάδα συγχρονικής κολύμβησης.

O Λευτέρης Πετρούνιας, στη Βραζιλία

Ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του άλματος εις μήκος ανδρών, Τόκιο, Ιαπωνία, Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021 (Ολυμπιακοί Αγώνες 2020), ©AP Photo/David J. Phillip

Η έκθεση θα διαρκέσει από την Παρασκευή 19 Ιουλίου μέχρι και την Κυριακή

1 Σεπτεμβρίου 2024.



«Ορεινή Ελλάδα»: Υπαίθρια φωτογραφική έκθεση στην Περίφραξη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Βαθύ πράσινο, ζεστό καφέ, με πορτοκαλί πινελιές, και το ψυχρό γαλάζιο των ορεινών υδάτων κάτω από τον μπλε μεσογειακό ουρανό. Μια Ελλάδα διαφορετική από το θαλασσινό τοπίο με το οποίο συνήθως την συνδυάζουμε, πλούσια σε χρώματα, αρώματα, ζωή και διαδρομές. Οι φωτογράφοι της έκθεσης μας προσκαλούν να τους ακολουθήσουμε σε ανισόπεδες διαδρομές στην κεντρική και δυτική Ελλάδα, μέσα από τους εντυπωσιακούς βραχώδεις όγκους των Μετεώρων, τις μυθικές Δρακολίμνες και τις Αρένες, μέσα από περάσματα και φαράγγια σαν του Αώου και του Μπάρου, τις κοιλάδες του Ασωπού και τη Βάλια Κάλντα για να αγγίξουμε τελικά τις κορυφές, από την Πίνδο μέχρι την κατοικία των Θεών στον Όλυμπο. Με τα μάτια της Πηνελόπης Θωμαΐδη αντικρίζουμε εντυπωσιακούς όγκους και σχήματα, ενώ ο Γιώργος Τσάφος μας αποκαλύπτει τα χρώματα της

ορεινής Ελλάδας.

Βάλια Κάλντα, Γρεβενά, 2022

Ορειβατικό σκι στην κορυφή Γκιουζέλ Τεπέ, Ανήλιο Μετσόβου, Πίνδος, 2024

Χαράδρα Αώου, Κόνιτσα, Ήπειρος, 2022

Mετέωρα, 2020

Την ίδια στιγμή οι λήψεις του Σάκη Γιούμπαση κλείνουν το μάτι στους λάτρεις των φανταστικών ιστοριών και ο Δημήτρης Τοσίδης, ορειβάτης ο ίδιος, μας πηγαίνει όλο και πιο κοντά στον ουρανό και για μια στιγμή μπορεί να ζηλέψουμε τον μοναχικό ορειβάτη που φτάνει στην Όμορφη Ράχη/Γκιουζέλ Τεπέ.

Η έκθεση θα διαρκέσει από την Παρασκευή 5 Ιουλίου μέχρι και την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2024.



Διαγωνισμός για το Βραβείο Athens Photo World 2024

Ο καθιερωμένος διαγωνισμός διοργανώνεται για έκτη συνεχόμενη χρονιά (αρχής γενομένης το 2019) με δωρεάν συμμετοχή για τους ενδιαφερόμενους φωτογράφους, αποτελώντας πλέον θεσμό στον χώρο της φωτογραφίας.

Φέτος ο διαγωνισμός και το Βραβείο πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και της ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ, εταιρεία καθαρής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναγνωρίζει τη σημασία του πολιτισμού ως καταλύτη για

την κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη και ενισχύει τις πρωτοβουλίες που προάγουν την καλλιτεχνική δημιουργία και την πολιτιστική ανταλλαγή. Απευθύνεται, όπως πάντα, σε επαγγελματίες φωτογράφους που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και / ή την Κύπρο.

Το Athens Photo World θα απονείμει φέτος συνολικά το ποσόν των 5.000€ σε τρία ολοκληρωμένα ή εξελισσόμενα projects φωτογραφίας ντοκουμέντου ή φωτορεπορτάζ ως εξής:

Πρώτο Βραβείο: 3.000€, Δεύτερο Βραβείο: 1.500€, Τρίτο Βραβείο Πεντακόσια ευρώ 500€

Με τα APW Awards το φεστιβάλ συμβάλλει με το δικό του τρόπο στην ενθάρρυνση και την αναβάθμιση της δουλειάς των φωτογράφων και στη δυνατότητά τους να συνεχίζουν αφοσιωμένοι στο έργο και στο όραμά τους.

Η κριτική επιτροπή αξιολόγησης εναλλάσσεται κάθε χρόνο. Για το 2024 την επιτροπή στελεχώνουν οι φωτογράφοι Μιχάλης Καραγιάννης, Πέπη Λουλακάκη και Ορέστης Παναγιώτου. Η έναρξη υποβολής συμμετοχών θα είναι η Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου και η λήξη η Κυριακή 1η Δεκεμβρίου 2024.

Οι φιναλίστ του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2025 σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο Μιλτιάδης Έβερτ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό για το Βραβείο Athens Photo World είναι δωρεάν.

Οι νικητές του Βραβείου Athens Photo World των περασμένων ετών είναι οι :

2019: Γιάννης Αντωνόπουλος / Southeast of Eden

2020: Δημήτρης Μιχαλάκης / 42 Ημέρες

2021: Δημήτρης Τοσίδης / Διάβα, νομαδικός ποιμαντισμός στην ορεινή Βόρεια

Ελλάδα

2022: Μιχάλης Πατσούρας / Still Human

2023: Αντώνης Πασβάντης / Last Community

