Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Αθηναίων, σχετικά με το σιντριβάνι της πλατείας Συντάγματος και τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησής του. Όπως αναφέρει, η αρμοδιότητα ανήκει στο υπουργείο Πολιτισμού, καθώς έχει κηρυχθεί μνημείο.

«Ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού ήδη από τον Απρίλιο απευθύνθηκε στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και την ενημέρωσε ότι προτίθεται να προχωρήσει σε εργασίες καθαρισμού και συντήρησης του σιντριβανιού στο Σύνταγμα.

Η δημοτική υπηρεσία ζήτησε οδηγίες για το σιντριβάνι, το οποίο είναι κηρυγμένο ως μνημείο και, εφόσον η πρώτη επιστολή έμεινε αναπάντητη, ενημερώθηκε τελικά τον Μάιο ότι η αρμοδιότητα του καθαρισμού του συγκεκριμένου σιντριβανιού ανήκει στο Υπουργείο. Ακολούθως, τον Ιούνιο, η Υπουργική Διεύθυνση ειδοποίησε τον Δήμο ότι απαιτείται να συνταχθεί μελέτη συντήρησης για την επίλυση του θέματος», αναφέρει αρχικά και συνεχίζει:

«Μετά από 2 μήνες αδράνειας τον περασμένο Αύγουστο, ο Δήμος Αθηναίων απευθύνθηκε εκ νέου στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων για να λάβει την απάντηση ότι η εκπόνηση της μελέτης ‘'είναι σε εξέλιξη''. Ο Δήμος επανήλθε με νεότερη αλληλογραφία στα μέσα Νοεμβρίου, ζητώντας να μάθει εάν όντως υπάρχουν εξελίξεις, για να ενημερωθεί από τη Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού ότι η εκπόνηση της μελέτης παραμένει σε εξέλιξη, αλλά 'λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων' υπάρχει καθυστέρηση. Μάλιστα, οι υπεύθυνοι εξέφραζαν την ελπίδα ότι η μελέτη θα έχει συνταχθεί έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Μας προκαλεί, λοιπόν, εύλογη απορία η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, στην οποία αναφέρει ότι θεωρεί τον Δήμο Αθηναίων ως αποκλειστικά υπεύθυνο για τη συντήρηση του σιντριβανιού του Συντάγματος. Και αυτό, γιατί, όπως προαναφέραμε, οι υπηρεσίες του ίδιου Υπουργείου μας ζήτησαν με ηλεκτρονική αλληλογραφία τη 1η Μαΐου 2024 να μην προχωρήσουμε σε καμία ενέργεια, μέχρι να μας ειδοποιήσουν, δεδομένου ότι το σιντριβάνι είναι κηρυγμένο αυτεπάγγελτα ως μνημείο και συνεπώς υπόκειται στις αρμοδιότητές τους».

«Μήπως, πριν βγάλουν ανακοινώσεις, να τα βρουν μεταξύ τους για να μην εκτίθενται;» καταλήγει ο δήμος Αθηναίων στην ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.