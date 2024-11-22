Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Οι προσωπικότητες του '21– Μέρος ΣΤ’

Στην νέα σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ 100.3. θα ακούσουμε για τις προσωπικότητες του '21. Ο λόρδος Μπάιρον στον οποίο προσωποποιείται το ρεύμα του φιλελληνισμού, οι Ήρωες του πολέμου της Ανεξαρτησίας, οι πολιτικοί που εμπνέουν την ίδρυση του νεότερου κράτους των Ελλήνων και η μοίρα των ορφανών παιδιών της Επανάστασης του 1821 εξιστορούνται από τη Νατάσα Καστρίτη, Θανάση Χρήστου, Αριστείδη Χατζή, Δήμητρα Κούκιου και Ιάκωβο Μιχαηλίδη στην αφήγηση της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Στην εκπομπή της Κυριακής 17 Νοεμβρίου, ο Άρης Πορτοσάλτε υποδέχεται τον ιστορικό Ιάκωβο Μιχαηλίδη, καθηγητή Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, για μια συνταρακτική αναδρομή στη μοίρα των ορφανών παιδιών της Επανάστασης του 1821.

Η συζήτηση εστιάζει στις τραγικές συνθήκες στις οποίες βρέθηκαν χιλιάδες παιδιά που έχασαν τους γονείς τους κατά την Επανάσταση και το ρόλο των Αμερικανών φιλελλήνων, οι οποίοι, συγκλονισμένοι από τα δεινά των Ελλήνων, ανέλαβαν να φροντίσουν πολλά από αυτά. Πολλά παιδιά μεταφέρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τους προσφέρθηκε μόρφωση και η ευκαιρία να ξεκινήσουν μια νέα ζωή, μακριά από τον πόλεμο. Η ιστορία των ορφανών συνδέεται με το φιλελληνικό κύμα που ενέπνευσε ανθρωπιστικά κινήματα, δείχνοντας πώς η Επανάσταση του 1821 επηρέασε και συγκίνησε λαούς μακριά από την Ελλάδα.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

Χορηγός ΔΕΗ

Μην χάσετε την Κυριακή 24 Νοεμβρίου στις 9 το πρωί την συνέχεια της εκπομπής στο ΣΚΑΪ 100.3.

Για να βρείτε όλο το αρχείο των εκπομπών πατήστε εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.