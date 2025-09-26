Λογαριασμός
Σε ρινγκ μετέτρεψαν την Αχαρνών δύο οδηγοί - Έπαιξαν άγριο ξύλο για την προτεραιότητα (Βίντεο)

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δύο άνδρες άρχισαν να λογομαχούν ενώ περίμεναν στο κόκκινο φανάρι και στη συνέχεια έλυσαν τη διαφορά τους με ξύλο 

Αχαρνών

Απίστευτο σκηνικό εκτυλίχτηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, στη Νέα Φιλαδέλφεια, και συγκεκριμένα στην οδό Αχαρνών, όταν δύο οδηγοί – ένας με αυτοκίνητο και ένας με μηχανή – έπαιξαν άγριο ξύλο για την προτεραιότητα στο φανάρι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δύο άνδρες άρχισαν να λογομαχούν ενώ περίμεναν στο κόκκινο και στη συνέχεια συμφώνησαν να σταματήσουν λίγο πιο κάτω για να «λύσουν τις διαφορές τους».

Αφού άφησαν τα οχήματά τους στην άκρη του δρόμου, ακολούθησε άγριος καβγάς έξω από επιχείρηση της περιοχής. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στη δημοσιότητα το ertnews, όπου φαίνονται οι δύο άνδρες να έρχονται στα χέρια, με τον έναν μάλιστα να σκίζει τη μπλούζα του άλλου.

Η συμπλοκή εκτυλίχθηκε μπροστά σε περαστικούς αλλά και στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος στην αρχή παρακολουθούσε φοβούμενος ότι ίσως οι εμπλεκόμενοι έφεραν κάποιο όπλο. Όταν διαπίστωσε πως δεν υπήρχε τέτοιος κίνδυνος, επενέβη για να τους χωρίσει.
 

