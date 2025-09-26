Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε δύσβατη περιοχή στο Άνω Καστρίτσι Αχαΐας στο Παναχαϊκό όρος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 12 και πήρε διαστάσεις, καθώς πνέουν δυνατοί άνεμοι στην περιοχή.

Οι φλόγες δεν απειλούν κάποια κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, μεταξύ αυτών και εναέρια μέσα που συνδράμουν στην κατάσβεση από αέρος.

Συγκεκριμένα, επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, 5 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα.

