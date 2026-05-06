H κάμερα του Prime Time και ο Παύλος Τσίμας φώτισαν το σημείο στο οποίο βρίσκεται σήμερα ο αγώνας και η διαπραγμάτευση για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, 44 χρόνια μετά την ιστορική επίσκεψη της Μελίνας Μερκούρη στο Βρετανικό Μουσείο και το ξεκίνημα της μεγάλης καμπάνιας.

Στο χτεσινό επεισόδιο, ο Παύλος Τσίμας επέστρεψε στο προσωπικό του αρχείο των τελευταίων 30 χρόνων, από την τελευταία συνέντευξη της Μελίνας, το 1994, λίγο πριν τον θάνατό της, ως την αυτοψία του στην έπαυλη του λόρδου Έλγιν στο Εδιμβούργο.

Επισκέφτηκε ξανά το Βρετανικό Μουσείο, συνάντησε στο Κέμπριτζ έναν από τους πρωτεργάτες της προσπάθειας, τον φημισμένο ιστορικό Πολ Κάρτλετζ, και στο αρχαιολογικό μουσείο Κωνσταντινούπολης την αρχαιολόγο Ζεϊνέπ Μποζ, που ανακοίνωσε στην Unesco ότι το φιρμάνι που επικαλέστηκε ο Έλγιν για την αρπαγή των Γλυπτών, απλώς δεν υπάρχει.

Ο διευθυντής του νέου Μουσείου Νίκος Σταμπολίδης μίλησε για τα μυστικά του μνημείου, σημειώνοντας πως «τον Έλγιν τον ενδιέφερε η αρπαγή της ομορφιάς» και «πριόνιζε και έσπαγε με βαριοπούλες τα Γλυπτά».

Στο αρχαίο λατομείο της Πεντέλης, ο καθηγητής Μανόλης Κορρές δείχνει τα ίχνη της ιστορίας του και άνθρωποι που συνέβαλαν όλα αυτά τα χρόνια στην υπόθεση της επιστροφής διηγούνται τις εμπειρίες τους.

Η συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ εξηγεί τι την έκανε να αλλάξει γνώμη και να ταχθεί υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών.

Και ο Αλμπέρτο Κόστα, ο βουλευτής που με ερώτησή του στη Βρετανική Βουλή επανέφερε το θέμα στην επικαιρότητα, φωτίζει την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης. Ο ίδιος προτείνει επιστραφούν τα Μάρμαρα σε αντάλλαγμα με άλλες αρχαιότητες.







