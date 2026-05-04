Βρυξέλλες: Εκδήλωση για τον Καβάφη

Με εκδήλωση στην αίθουσα Le Hall des Marbres του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Βρυξελλών (ULB) κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο για τον μεγάλο Έλληνα ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη.

Η πρέσβης της Ελλάδας Σοφία Γραμματά καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική αξία και την παγκόσμια απήχηση του καβαφικού έργου. Η Γενική Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας Μάιρα Μυρογιάννη επισήμανε στον χαιρετισμό της τη σημασία διοργάνωσης τέτοιων εκδηλώσεων, που αναδεικνύουν τον επιδραστικό χαρακτήρα της ελληνικής γλώσσας και ποίησης.

Στη ζωή και το έργο του ποιητή εστίασαν και οι κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης, με τη Χριστίνα Ντουνιά, ομότιμη καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής Αρχείου Καβάφη του Ιδρύματος Ωνάση, να παρουσιάζει στοιχεία που προκύπτουν από μια περιήγηση στη βιβλιοθήκη του ποιητή. Ο συγγραφέας- μεταφραστής Michel Volkovitch ανέδειξε τις προκλήσεις της μετάφρασης του καβαφικού έργου.

Ακολούθησε ανάγνωση ποιημάτων του Κωνσταντίνου Καβάφη από τη Μαρία Πατακιά, γραμματέα του πολιτιστικού συλλόγου «Ελληνικός Κύκλος Βρυξέλλων», και τη μαθήτρια του Δημοτικού Κεστεκιδείου Αμιγούς Ελληνικού Σχολείου Βρυξελλών Ιωάννα Κούκια, που συγκίνησαν με την ερμηνεία τους.

Μετά την προβολή εκπομπής-ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ για τον ποιητή, η βραδιά ολοκληρώθηκε με μουσικό πρόγραμμα της Ελληνικής Χορωδία Βρυξελλών, υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Γκακούδη, συνοδεία του Ανδρέα Μάντζαρη στο πιάνο και της χορωδού Ματούλας Φόρτε στο μαντολίνο, με μελοποιημένα ποιήματα του Κωνσταντίνου Καβάφη και τραγούδια για τη Διασπορά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

