Άντονι Χόροβιτς: Ο συγγραφέας αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο συγγραφέας Άντονι Χόροβιτς, η καριέρα του οποίου εκτείνεται σε δεκαετίες και περιλαμβάνει την παιδική σειρά Άλεξ Ράιντερ και μυθιστορήματα για ενήλικες όπως το Magpie Murders, αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί το ChatGPT «συνεχώς» στη συγγραφική του διαδικασία, μια πρακτική που παραδέχεται ότι τον κάνει να νιώθει «νευρικός».

Ο Βρετανός συγγραφέας, ο οποίος αυτή τη στιγμή σχεδιάζει το επόμενο βιβλίο της δημοφιλούς σειράς Hawthorne and Horowitz, ομολόγησε ότι νιώθει ανησυχία για την εξάρτησή του από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Νιώθω νευρικός γι' αυτό, επειδή, μήπως είναι απάτη; Νιώθω λίγο σαν να είναι απάτη σε σχολική εξέταση» δήλωσε. Αναφέρθηκε σε μια περίπτωση όπου ζήτησε από το ChatGPT ένα επίθετο για να περιγράψει το σχήμα μιας πατάτας, λαμβάνοντας τη λέξη «ελλειψοειδές».

Αυτό, σημείωσε, τονίζει τους περιορισμούς της Τεχνητής Νοημοσύνης. «Αυτό συμβαίνει όταν αφήνεις την Τεχνητή Νοημοσύνη και χρησιμοποιείς τη δική σου νοημοσύνη - οι αναγνώστες που ακούν ότι η πατάτα στο πιάτο της ήταν "ελλειψοειδής" θα πουν: «Τι στο καλό λέει αυτός ο τύπος;»» υπογράμμισε ο συγγραφέας σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent.

O Χόροβιτς, γνωστός για την σχολαστική του έρευνα, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, κατά την οποία διάβαζε τρία έως τέσσερα βιβλία για κάθε επεισόδιο του δράματος του Foyle’s War του ITV, αναγνωρίζει την ευκολία της Τεχνητής Νοημοσύνης για άμεση γνώση. Ωστόσο, τονίζει τη σημασία της ανθρώπινης ικανότητας διάκρισης.

«Είναι χρήσιμο να έχεις άμεση γνώση, αλλά όχι απεριόριστη. Πρέπει πάντα να κρίνεις τι σου λένε και επίσης να αναζητάς μια δεύτερη πηγή» διευκρίνισε.

Ο συγγραφέας το αντιπαρέβαλε αυτό με τις προηγούμενες μεθόδους του: «Παλιά, πήγαινα σε μια βιβλιοθήκη, έψαχνα πράγματα σε βιβλία. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης και του να πηγαίνεις κατευθείαν στο θέμα;» σημείωσε.

Αναφερόμενος στη διαρκή γοητεία των μυστηρίων δολοφονίας, είδους που κυριαρχεί σε μεγάλο μέρος του έργου του, ο Χόροβιτς υποστηρίζει ότι πηγάζει από μια θεμελιώδη ανθρώπινη ανάγκη. «Το αποδίδω σε μια αίσθηση ότι οι άνθρωποι χρειάζονται την απόλυτη αλήθεια» τόνισε.

Σε μια εποχή γεμάτη με «ειδήσεις και ψεύτικες ειδήσεις και μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλες τις θεωρίες συνωμοσίας» τα αστυνομικά μυθιστορήματα προσφέρουν μια μοναδική παρηγοριά, σύμφωνα με τον συγγραφεά. Ένα αστυνομικό μυθιστόρημα σου παρέχει την απόλυτη αλήθεια και ικανοποιεί επίσης την επιθυμία για δικαιοσύνη παρέχοντας μια αίσθηση μιας «κοινότητας που έχει θεραπευτεί», εκτίμησε.

Πηγή: skai.gr

