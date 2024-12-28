Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής διακριβώθηκε η δράση ατόμων που προέβαιναν στη διάπραξη κλοπών από οικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Συνελήφθη, δυνάμει εντάλματος σύλληψης, μεσημβρινές ώρες της 20-12-2024, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας στην περιοχή του Ζεφυρίου, 22χρονος ημεδαπός και σε βάρος του, καθώς και σε βάρος άλλων δύο ημεδαπών, ηλικίας 21 και 28 ετών, οι οποίοι βρίσκονται έγκλειστοι σε καταστήματα κράτησης της χώρας, σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων περιπτώσεων διαρρήξεων- κλοπών από οικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, κατόπιν έρευνας της ανωτέρω υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η δράση των κατηγορουμένων χρονολογείται τουλάχιστον από το Μάρτιο του τρέχοντος έτους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι, κινούμενοι κυρίως απογευματινές και βραδινές ώρες, με ταξί που είχαν μισθώσει, προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους, αφού εντόπιζαν την οικία- στόχο τους και εξακρίβωναν την απουσία των ενοίκων, αναρριχούνταν συνήθως στα μπαλκόνια, αποκτούσαν πρόσβαση στο εσωτερικό τους και αφαιρούσαν κοσμήματα και χρηματικά ποσά.

Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν -17- περιπτώσεις διαρρήξεων- κλοπών από οικίες στις περιοχές του Φαλήρου, της Δροσιάς, της Ν. Σμύρνης, της Κηφισιάς, του Χολαργού και του Αιγάλεω, ενώ σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

