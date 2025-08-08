Πώς να μπεις δυναμικά στο «στίβο» των αθλητικών επαγγελμάτων και της φυσικής αγωγής

Τα πολλαπλά οφέλη της σωματικής άσκησης σε συνδυασμό με μια γενικότερη στροφή του κόσμου προς έναν πιο υγιή και δραστήριο τρόπο ζωής, έχουν κατατάξει το επάγγελμα του γυμναστή σε ένα από τα πιο περιζήτητα των τελευταίων ετών, με ένα πτυχίο στην Αθλητική Επιστήμη και τη Φυσική Αγωγή να δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης σε πολλούς διαφορετικούς τομείς.

Η Αθλητική Επιστήμη και η Φυσική Αγωγή αποτελούν πολυδιάστατα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με ένα μείγμα διαφορετικών κλάδων και επιστημονικών αρχών, έχοντας στη βάση τους την σωματική άσκηση. Γι’ αυτό και όσοι επιλέγουν αντίστοιχες σπουδές διαπιστώνουν πως το πρόγραμμα σπουδών τους περιλαμβάνει συνδυασμό διαφορετικών τομέων όπως είναι η ανατομία και η φυσιολογία, η κινησιολογία, η ψυχολογία, η διατροφή, αλλά και τα οικονομικά και η αθλητική διοίκηση, ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε ποικίλους τομείς.

Αυτός είναι και ο βασικός στόχος του Πτυχίου στην Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, που απευθύνεται σε όσους θέλουν να κάνουν επάγγελμα το πάθος τους για τον αθλητισμό. Μάλιστα, για όσους υποψήφιους ανησυχούν πως η φοιτητική τους καθημερινότητα στο EUC θα περιλαμβάνει μόνο θεωρητική προσέγγιση, οφείλουμε να αναφερθούμε στο υπερσύγχρονο Πανεπιστημιακό εργομετρικό κέντρο όπου οι φοιτητές αποκτούν σημαντική εργαστηριακή εμπειρία, αλλά και στην αποκλειστική συνεργασία του Πανεπιστημίου με το γυμναστήριο Νew Life Health Center για την πρακτική τους άσκηση.

Τι κάνει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου να ξεχωρίζει

Το Πτυχίο της Αθλητικής Επιστήμης και Φυσικής Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί την πλέον καινοτόμο και εξεζητημένη ακαδημαϊκή παρέμβαση στον ευρύτερο ελληνικό και κυπριακό χώρο στο πεδίο του αθλητισμού και έρχεται να διευρύνει τους επιστημονικούς ορίζοντες στην αθλητική εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι του προγράμματος πλεονεκτούν τόσο ως προς την κατάρτισή τους, όσο και ως προς τις προοπτικές απασχόλησης, αφού η δομή του προγράμματος έχει μια ξεκάθαρη φοιτητοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει στους αποφοίτους να καταστούν ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο.

Μάλιστα, το πρόγραμμα σπουδών είναι χωρισμένο σε δύο βασικούς άξονες και επιμέρους εξειδικεύσεις. Συγκεκριμένα, ο πρώτος άξονας αφορά το γενικό μέρος, όπου στα πρώτα τρία έτη φοίτησης παρέχονται στους φοιτητές όλες οι απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση της ανθρώπινης δομής, λειτουργίας και συμπεριφοράς και όλες οι αναγκαίες δεξιότητες για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγραμμάτων φυσικής αγωγής, σε κάθε αναπτυξιακή φάση και βαθμίδα τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Ο δεύτερος άξονας, που αποτελεί καινοτομία για ένα τέτοιο πρόγραμμα σπουδών, αφορά στην επιλογή κατεύθυνσης κατά το τελευταίο έτος φοίτησης ανάλογα με τα ενδιαφέροντα κάθε φοιτητή. Έτσι, λοιπόν, όσοι επιλέξουν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τις σπουδές τους στην Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή, μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στις κατευθύνσεις του «Αγωνιστικού Αθλητισμού-Προπονητικής” και της «Άσκησης και Υγείας», καθώς και της «Ελεύθερης Προσαρμογής», προκειμένου να εστιάσουν στις ατομικές τους ανάγκες και στους προσωπικούς επαγγελματικούς τους στόχους. Το Πρόγραμμα παρέχει Άδεια Εξασκήσεως του επαγγέλματος του Γυμναστή/ριας και συμπερίληψη στο Μητρώο Γυμναστών του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίος, βάση του Περί Εγγραφής Γυμναστών Νόμου του 1995.

Αξίζει να σημειώσουμε πως η κατεύθυνση «Αγωνιστικού Αθλητισμού-Προπονητικής»», αφορά στην κατάρτιση των φοιτητών στο άθλημα που θα επιλέξουν οι ίδιοι για εξειδίκευση και καλύπτει θέματα τα οποία σχετίζονται με τον προσδιορισμό των ιδιαίτερων ικανοτήτων και αναγκών του κάθε αθλητή, καθώς και την εφαρμογή ομαδικών ή/ και ατομικών προγραμμάτων προπόνησης με στόχο την επίτευξη υψηλής απόδοσης. Πρόκειται, δηλαδή, για το μοναδικό πρόγραμμα σπουδών στην Κύπρο που παρέχει ειδικότητα σε κάποιο άθλημα όπως Ποδόσφαιρο, Αντισφαίριση, Χειροσφαίριση, Κολύμβηση, Πυγμαχία - Kick Boxing, Ενόργανη γυμναστική κλπ.

Σπουδές 5 Αστέρων

Με βάση τα αποτελέσματα της παγκόσμιας αξιολόγησης πανεπιστήμιων QS Stars University Ratings 2024, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την ανώτατη διάκριση Πέντε Αστέρια (rated excellent) για τη συνολική του απόδοση. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε πέντε αστέρια για τις επιδόσεις του στους ακόλουθους τομείς: Teaching, Employability, Global Engagement, Online Learning, Diversity/equity/inclusion και για το MD Medicine degree.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/ ή επικοινωνήστε στο admit@euc.ac.cy και στο 0035722713000.

Έναρξη Φθινοπωρινού τετράμηνου: 6 Οκτωβρίου 2025

