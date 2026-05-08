Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ για να διαπράττει απάτες και ληστείες.

Την 6η Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική, με τη σύλληψη 7 μελών της οργάνωσης και την ταυτοποίηση 20 ακόμη ατόμων με υποστηρικτικό ρόλο.

Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτες, ληστείες, με περιουσιακό όφελος άνω των 120.000 ευρώ και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας, προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, διέπρατταν απάτες και ληστείες.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026, αστυνομική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων με τη συνδρομή επιχειρησιακών ομάδων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20 άτομα με υποστηρικτικό ρόλο. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που διαπράττει απάτες και ληστείες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατ΄εξακολούθηση, με περιουσιακό όφελος άνω των 120.000 ευρώ και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, είχαν χωριστεί στις ομάδες τηλεφωνικής προσέγγισης, που λειτουργούσε από διάφορους χώρους/τηλεφωνικά κέντρα, και στις επιχειρησιακές ομάδες πεδίου, οι οποίες ήταν επιφορτισμένες με την μετάβαση στην οικία του θύματος και την τέλεση της κλοπής.

Ειδικότερα, τα ηγετικά μέλη αναλάμβαναν την τηλεφωνική επικοινωνία με πολίτες, που ήταν κυρίως ηλικιωμένα άτομα. Αρχικά, συστήνονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, τους παραπλανούσαν επικαλούμενοι διαρροή ρεύματος στην οικία τους και στη συνέχεια εκμεταλλευόμενοι τον φόβο τους παρουσίαζαν ότι είναι δυνατόν να επιλυθεί το πρόβλημα της διαρροής είτε απομακρυσμένα, είτε με επίσκεψη δήθεν τεχνικών υπαλλήλων.

Με τον τρόπο αυτό, κατάφερναν να τους πείθουν να συγκεντρώνουν τα κοσμήματα, τα τιμαλφή και τα χρηματικά ποσά, μέσα σε αλουμινόχαρτο ή λεκάνη και έπειτα να τα τοποθετούν σε σημεία της οικίας τους πλησίον της κεντρικής θύρας, είτε εκτός αυτής, είτε και σε σημεία εκτός της οικίας που τους υποδείκνυαν τηλεφωνικά.

Στη συνέχεια, τα επιχειρησιακά μέλη της οργάνωσης αναλάμβαναν την κλοπή των τιμαλφών του θύματος, ενώ τα αποθήκευαν προσωρινά σε οικία, την οποία φυλούσαν.

Επίσης, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, για να πετύχουν το σκοπό τους χρησιμοποιούσαν πλήθος τηλεφωνικών συνδέσεων, που είχαν εκδοθεί σε στοιχεία ανύπαρκτων αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών (αχυράνθρωποι).

Αναλυτικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 3 χρυσοί σταυροί, 3 δαχτυλίδια, 3 ρολόγια, ασημί αλυσίδα,

• 2.580 ευρώ, τραπεζική κάρτα,

• 23 κινητά τηλέφωνα,

• 6 κάρτες SIM και συσκευασίες αυτών,

• Laptop και2 κάρτες μνήμης, καταγραφικό,

• κράνος μηχανής, μπαγκαζιέρα δικύκλου και τσαντάκι τύπου delivery,

• 12 κλειδιά αδιευκρίνιστων οχημάτων,

• ποσότητα ναρκωτικής ουσίας (ακατέργαστης κάνναβης), συνολικού βάρους 0,30 γραμμαρίων,

• 3 αυτοκίνητα και 2 δίκυκλα, τα οποία αποτελούσαν μέσα μεταφοράς για τη διάπραξη της εγκληματικής δράσης της οργάνωσης

Από την έως τώρα έρευνα της ΕΛΑΣ έχουν εξιχνιαστεί 117 περιπτώσεις απάτης, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπερβαίνει τα 3.400.000 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας , από την οικονομική έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ήταν άεργα και όσα κατέθεταν φορολογικές δηλώσεις εμφανίζονταν ως σκηνίτες. Παράλληλα, συναλλάσσονταν μόνο με μετρητά και επεδίωκαν τη νομιμοποίηση των εσόδων τους με τη μορφή της απόκτησης, κατοχής και χρήσης περιουσίας, ενώ τα τελευταία 2 έτη υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις με μηδενικό εισόδημα, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τον τρόπο ζωής και το οικονομικό τους προφίλ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τη διακρίβωση της εμπλοκή τους σε τυχόν άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

