Προφυλακίστηκε 25χρονος που γρονθοκόπησε 17χρονο

Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκε ο 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού στις 2 Μαΐου, σε πανηγύρι στην κεντρική πλατεία στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του φέρεται να ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του.

«Ντρέπομαι γι αυτό που έκανα. Ήταν τεράστιο λάθος μου. Δεν μπόρεσα να συγκρατήσω τo θυμό και την ένταση στον καυγά. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Απολογούμαι. Ζητάω συγγνώμη. Δεν ήθελα να προκαλέσω κακό. Δηλώνω ότι θα συμπαρασταθώ ηθικά, οικονομικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο γιατί έχω κατανοήσει το λάθος μου» φέρεται να είπε στον ανακριτή.

Η σύντροφός του αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.