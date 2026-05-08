Άγιος Παντελεήμονας: Εντόπισαν κοσμήματα και τιμαλφή μεγάλης αξίας σε έλεγχο ύποπτου αυτοκινήτου

Έλεγχος από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε αυτοκίνητο που κρίθηκε ύποπτο οδήγησε στον εντοπισμό πλήθους κοσμημάτων και τιμαλφών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) συνέλλαβαν μεσημβρινές ώρες της 7-5-2026, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, 45χρονο και 49χρονη αλλοδαποί, οι οποίοι μετέφεραν εντός οχήματος πλήθος κοσμημάτων και τιμαλφών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 7-5-2026, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα εντόπισαν τους κατηγορούμενους να επιβαίνουν σε όχημα το οποίο έκριναν ύποπτο και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των 2.880 ευρώ,

19 χρυσές λίρες,

μισόλιρο,

5 χρυσές αλυσίδες χειρός,

3 χρυσά βραχιόλια,

5 χρυσές αλυσίδες λαιμού,

22 χρυσά δαχτυλίδια,

10 ασημένια δαχτυλίδια,

10 χρυσοί σταυροί,

σετ χρυσά σκουλαρίκια,

7 πέρλες,

4 ασημένια σκουλαρίκια μονά και

χρυσή καρφίτσα.

Στη συνέχεια οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., το οποίο επιλήφθηκε προανακριτικά.

Από έρευνα των αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας στην οικία των κατηγορουμένων, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

πιστόλι με γεμιστήρα,

65 ρολόγια,

20 βραχιόλια,

52 δαχτυλίδια,

82 σκουλαρίκια,

6 χρυσές αλυσίδες και

17 κολιέ.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το όχημα ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

