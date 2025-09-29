Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία αλκοολούχων ποτών, καθώς και στην παράνομη εισαγωγή και διακίνηση παράνομων και πλαστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2025 συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας και της Σκιάθου, αντίστοιχα.

10 συλλήψεις

Για την υπόθεση συνελήφθησαν -10- μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία βρίσκεται και το αρχηγικό, οι οποίοι κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, καθώς και της νομοθεσίας για τα γεωργικά φάρμακα και της νομοθεσίας για τα όπλα και εκρηκτικά, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη -2- μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, αναφορικά με τη δράση μέλους της εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο εισάγει στην χώρα μας παράνομα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, σε συνεργασία με έτερο μέλος, το οποίο προωθεί τα προϊόντα μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε καταστήματα πώλησης γεωργικών εφοδίων σε ολόκληρη την επικράτεια.

Πώς δρούσαν

Ειδικότερα, μετά από πολύμηνη και συστηματική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, διακριβώθηκε ότι, τουλάχιστον από το 2012, τα μέλη της οργάνωσης εισήγαγαν παράνομα μεγάλο όγκο εμπορευμάτων (λαθραίων αλκοολούχων ποτών, παράνομων και πλαστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων κ.ά.), από χώρα της ανατολικής Ευρώπης εντός της ελληνικής επικράτειας, με σκοπό τη μεταπώλησή τους.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, είχαν κατασκευάσει σε, ταξινομημένα στην αλλοδαπή, τουριστικά λεωφορεία, ειδικές κρύπτες τις οποίες χρησιμοποιούσαν ώστε να αποκρύπτουν επιμελώς τα παράνομα εμπορεύματα, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο τους τελωνειακούς και διασυνοριακούς ελέγχους.

Ακολούθως, τα προϊόντα παραλαμβάνονταν από έτερα μέλη της οργάνωσης, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, αποθηκεύονταν σε προκαθορισμένους χώρους, που διαχειρίζονταν αποκλειστικά τα μέλη και στη συνέχεια διακινούνταν σε αγοραστές, με μέση τιμή πώλησης τα -10- ευρώ ανά φιάλη.

Οι συνθηματικές λέξεις

Επισημαίνεται ότι, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για να δυσχεράνουν το έργο των Αρχών λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης κατά τις επικοινωνίες τους ενώ χρησιμοποιούσαν συνθηματικές λέξεις για τα αλκοολούχα ποτά, όπως «νερό», «κατσίκα», «κονσέρβα», «λευκή», «μαύρη» και «γαλάζια», οι οποίες παραπέμπουν στα χρώματα των φιαλών που διακινούσαν.

Οι ρόλοι

Παράλληλα προέκυψε ο ρόλος του κάθε μέλους, ως εξής:

60χρονος, ήταν το αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης και συντόνιζε τη συνολική δράση της ενώ σε βάρος τους έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος για παρόμοιο αδίκημα,

25χρονος, αναλάμβανε παραδόσεις και συμμετείχε σε εκφορτώσεις και αποθήκευση των παράνομα εισαχθέντων εμπορευμάτων,

64χρονος, ήταν ο οδηγός των λεωφορείων, συνέδραμε στην εκφόρτωση, απόκρυψη και αποσυναρμολόγηση ειδικών κρυπτών, ενώ μαζί με 56χρονη συνεργό του, διέθεταν προς πώληση τα παράνομα αλκοολούχα ποτά,

51χρονος, επίσης οδηγός λεωφορείων, μετέφερε και παρέδιδε εμπορεύματα κατόπιν συνεννόησης με το αρχηγικό μέλος και τον 25χρονο,

38χρονος, ιδιοκτήτης αλλοδαπής εταιρείας, ο οποίος παρείχε λεωφορείο που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά του παράνομου φορτίου, ενώ συμμετείχε και στην εκφόρτωση,

55χρονος και έτερος 60χρονος, παρακολουθούσαν και υποστήριζαν κατά περίπτωση τη διαδικασία εκφόρτωσης,

44χρονος, υπάλληλος ταξιδιωτικού γραφείου, ο οποίος γνώριζε πλήρως τη μεταφορά και βοηθούσε στη μεταφορά δεμάτων προς τον τελικό προορισμό,

56χρονη, η οποία σε συνεργασία με τον 64χρονο συνεργό της, προέβαινε σε αγοραπωλησίες των παράνομα εισαχθέντων ποτών,

67χρονος, συνέδραμε στη μεταφορά ποτών εντός χώρου συγκέντρωσης εμπορευμάτων, καθώς και

έτερο επιχειρησιακό μέλος, μη συλληφθείς, ως υπάλληλος ταξιδιωτικού γραφείου σε χώρα της Ανατολικής Ευρώπης, συνεργαζόταν με την οργάνωση παραδίδοντας προϊόντα στους οδηγούς για μεταφορά στη Χώρα μας.

Πάνω από 150.000 ευρώ η ζημία σε βάρος του Δημοσίου

Σημειώνεται ότι, από τη δράση της οργάνωσης, η ζημία σε βάρος του Δημοσίου υπερβαίνει ετησίως τις 150.000 ευρώ, από μη απόδοση φόρων, δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων.

Συνολικά, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε 3 λεωφορεία, 10 αυτοκίνητα, 8 οικίες, 2 ταξιδιωτικά γραφεία και χώρο στάθμευσης λεωφορείων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

-529- φιάλες αλκοολούχων ποτών,

-165- λίτρα και -7- κιλά πλαστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων,

-30- πακέτα τσιγάρα,

χρηματικά ποσά συνολικού ύψους -212.070- ευρώ, -1.105- δολαρίων Η.Π.Α. και -19.845- γριβνών Ουκρανίας,

-2- κυνηγετικά όπλα και -3- πιστόλια κρότου, με -253- φυσίγγια και -177- αβολίδωτα φυσίγγια,

πιστόλι τύπου στυλό,

-9- μαχαίρια,

-4- drones,

-3- λεωφορεία και -2- αυτοκίνητα,

-77- πυροτεχνήματα,

ηλεκτρονικές συσκευές (κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης), καθώς και

πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων.

Παράλληλα, ενημερώθηκαν σχετικά η Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια δειγματοληψίας των κατασχεθέντων αλκοολούχων ποτών και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αντίστοιχα.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

