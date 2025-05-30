Eξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη κλοπών οχημάτων και διαρρήξεων ΑΤΜ με τη χρήση τροχού, στην Αττική, καθώς και σε διάφορες περιοχές της επικράτειας.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, συνολικά 7 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένη κλοπή και απόπειρα αυτής κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, ληστεία, πλαστογραφία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τα ναρκωτικά και όπλα.

Πώς δρούσαν

Προηγήθηκε έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, από την οποία προέκυψε ότι, οι κατηγορούμενοι συνέστησαν από το Μάρτιο του 2023, εγκληματική οργάνωση με διακριτούς ρόλους και στόχο τη διάπραξη κλοπών αυτοκινήτων, καθώς και διαρρήξεων ΑΤΜ που είναι εγκατεστημένα στην πρόσοψη Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών (Κ.Ε.Π.), σουπερμάρκετ, καθώς και σε εξωτερικούς χώρους «offsite ΑΤΜ».

Στα εν λόγω ΑΤΜ μετέβαιναν κάνοντας χρήση κλεμμένων οχημάτων, στα οποία τοποθετούσαν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και στη συνέχεια, αφού παραβίαζαν τη θύρα εισόδου του καταστήματος -που ήταν εγκατεστημένο το ΑΤΜ-, απενεργοποιούσαν τον συναγερμό και το διερρήγνυαν με οξυγόνο.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι, κατείχαν διαρρηκτικά εργαλεία, όπως τροχούς κοπής μετάλλων, οξυγόνο, ιμάντες, λοστούς, καθώς και συσκευές για να εμποδίσουν την μετάδοση του σήματος του ΑΤΜ με το κεντρικό σύστημα ελέγχου, ενώ κατά τη διάρκεια της δράσης τους, φορούσαν γάντια και κάλυπταν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με διάφορες κουκούλες, fullface και μαντίλια.

Οι κωδικοποιημένες λέξεις

Μάλιστα, για τις μεταξύ τους επικοινωνίες χρησιμοποιούσαν ασυρμάτους στρατιωτικού τύπου, καθώς και κωδικοποιημένες λέξεις όπως, «θα πάω για ψάρεμα», «έψαχναν τα παπούτσια με τα μπλε κορδόνια», κ.λπ., ενώ ανάλογα με το στόχο, χρησιμοποιούσαν διαφορετικό ορμητήριο, στο οποίο συγκεντρώνονταν για να μεταβούν στα ΑΤΜ, καθώς και αμέσως μετά την διάπραξη των διαρρήξεων.

Επιπλέον, προέκυψε ότι νομιμοποιούσαν τα έσοδα που αποκόμιζαν, δημιουργώντας καταστήματα – καφετέριες, ενώ για τις οικονομικές συναλλαγές τους, χρησιμοποιούσαν τα στοιχεία από ανύπαρκτα αλλοδαπά πρόσωπα. Παράλληλα, μέλη της οργάνωσης κατείχαν πολυτελή αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Σε έρευνες που πραγματοποιηθήκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κινητά τηλέφωνα και κάρτες sim,

αναδιπλούμενο μαχαίρι,

πιστόλι με γεμιστήρα και 10 φυσίγγια,

αεροβόλο τυφέκιο,

παρεμβολέας συχνοτήτων,

9 ασύρματοι,

φακός, πλαστική βαλίτσα εργαλείων με 1 υδραυλική αντλία υψηλής πίεσης,

υδραυλικός διαστολέας,

3 φιάλες οξυγόνου, με σωλήνες και φλόγιστρο,

3 φιάλες προπάνιου,

φορητός τροχός,

2 ολόσωμες λευκές στολές μιας χρήσης.

κόφτης μετάλλων,

βαριοπούλες και διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία,

μάσκα σιλικόνης,

κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) συνολικού μεικτού βάρους 9 γραμμαρίων,

7 Ι.Χ. αυτοκίνητα, βάρκα και 2 εξωλέμβιες μηχανές και

73.750 ευρώ.

Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιασθεί 1 ληστεία, 6 διαρρήξεις και απόπειρες διάρρηξης σε ΑΤΜ, καθώς και 4 κλοπές οχημάτων, σε Πειραιά, Ωρωπό, Χαλάνδρι, Αχαρνές, Καλλιθέα, Ηράκλειο, Αργολίδα, Εύβοια και Ιωάννινα, με το συνολικό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης, να ξεπερνά τις 487.530 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων ορισμένοι έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, ληστείες, κλοπές και αρπαγές, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για να εξακριβωθεί πλήρως το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας των μελών της οργάνωσης, συνεχίζονται.

Πηγή: skai.gr

