Η αύξηση των ναύλων στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις έχει εξελιχθεί σε καθημερινή πρόκληση τόσο για τους κατοίκους των νησιών όσο και για τους επισκέπτες, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε μείωση των λιμενικών τελών κατά 50% με στόχο να αποτρέψει τις ακτοπλοϊκές εταιρίες από το να επιβάλουν περαιτέρω αυξήσεις.

Αυτό σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας ενώ προσθέτει ότι η δυσκολία πρόσβασης στις βασικές μετακινήσεις δεν αποτελεί, μόνο, λειτουργικό εμπόδιο, αλλά επηρεάζει άμεσα το κόστος ζωής και την ποιότητα της καθημερινότητας.

«Κάθε επιπλέον ανατίμηση στο κόστος μετακίνησης μεταφράζεται σε ακριβότερα προϊόντα στα ράφια των καταστημάτων, σε αυξημένα έξοδα για οικογένειες που εξαρτώνται από την ακτοπλοΐα και σε περιορισμένες επιλογές για τους τουρίστες που στηρίζουν την οικονομία των νησιών» όπως σημειώνεται.

Η αύξηση των ναύλων, επισημαίνει η οργάνωση των καταναλωτών, δεν πλήττει μόνο όσους ταξιδεύουν, αλλά δημιουργεί ένα ντόμινο ανατιμήσεων που επηρεάζει τις τιμές σε τρόφιμα, βασικά είδη και υπηρεσίες. Συμπληρωματικά, αναφέρεται ότι οι καταγγελίες για ματαιώσεις και καθυστερήσεις σε δρομολόγια που λαμβάνει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας προσθέτουν ακόμα μεγαλύτερη αβεβαιότητα, αναγκάζοντας τους πολίτες να χάνουν πολύτιμο χρόνο και να αντιμετωπίζουν απρόβλεπτα έξοδα.

«Το ζήτημα απαιτεί άμεσες λύσεις από την κυβέρνηση, συνεχίζει η ανακοίνωση, ώστε οι θαλάσσιες μεταφορές να υπηρετούν την κοινωνία και όχι μόνο τα οικονομικά συμφέροντα. Η βιωσιμότητα των νησιών εξαρτάται από τη δίκαιη πρόσβαση στις μετακινήσεις και είναι χρέος όλων να διεκδικήσουμε, πιο δίκαιη και λειτουργική ακτοπλοϊκή πολιτική.

Επιπλέον, η ασφάλεια των εργαζομένων στις θαλάσσιες μεταφορές πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Η κυβέρνηση οφείλει να λάβει άμεσα μέτρα, διασφαλίζοντας ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, ώστε κανένας επαγγελματίας να μη θέτει την υγεία και τη ζωή του σε κίνδυνο».

Στη συνέχεια η ένωση παραθέτει στοιχεία με τις ανατιμήσεις τους κόστους ακτοπλοϊκών μετακινήσεων των φορτηγών που παρείχε ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως Δωδεκανήσου «Κολοσσός» (οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα στοιχεία στην ηλεκτρονική σελίδα της ένωσης) και υπογραμμίζει ότι το κόστος για τα φορτηγά - ψυγεία που μεταφέρουν τα ευπαθή προϊόντα, στο δρομολόγιο Πειραιάς - Ρόδος και επιστροφή , από 1985 ευρώ αυξήθηκε σε 2.300 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

