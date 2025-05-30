Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση πλησίον της Αττικής Οδού στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έκαιγε ξερά χόρτα και απορρίμματα. Οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για τυχόν ενεργές εστίες που προκύψουν.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, υπήρχε συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση πλησίον της Αττικής Οδού στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 30, 2025

Πηγή: skai.gr

