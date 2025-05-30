Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο - Σηκώθηκαν ελικόπτερα

Η φωτιά έκαιγε ξερά χόρτα και απορρίμματα - Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση πλησίον της Αττικής Οδού στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έκαιγε ξερά χόρτα και απορρίμματα. Οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για τυχόν ενεργές εστίες που προκύψουν.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, υπήρχε συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

