Πόρος: Το Λεμονοδάσος ξαναγεννιέται

Το Λεμονοδάσος του Πόρου είναι ένας παραδεισένιος τόπος. Μια τεράστια έκταση που βρίσκεται στον Γαλατά αλλά διοικητικά ανήκει στον Πόρο και έχει ιστορία 200 και πλέον ετών. Στο παρελθόν υπήρξε σημείο αναφοράς για την οικονομία της Τροιζηνίας αλλά και τόπος αναψυχής για ντόπιους και ξένους επισκέπτες.

Σήμερα το Λεμονοδάσος βρίσκεται σε κατάσταση παρακμής. Η αγροτική παραγωγή έχει εν πολλοίς εγκαταλειφθεί, ενώ η ξηρασία και γεωργικές ασθένειες απειλούν τα χιλιάδες δέντρα.

Πριν από μερικά χρόνια ένα ζευγάρι, ο Δημήτρης και η Μαρία αποφάσισαν να αξιοποιήσουν τον χρυσό καρπό της περιοχής, δημιουργώντας προϊόντα από λεμόνι, τα οποία έχουν ήδη κερδίσει τους καταναλωτές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.