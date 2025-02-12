Της Έλενας Γαλάρη

Τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας ζητεί η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδη Κορέα, σχετικά με αναρτήσεις που στοχοποιούν τον ειδικό εφέτη ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση των Τεμπών.

Η κ. Αδειλίνη επισυνάπτει μία συγκεκριμένη ανάρτηση στην παραγγελία της προς τον κ. Κορέα ζητώντας να διερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί διωκόμενα αδικήματα.

Προς τον κ. Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών:

«Τη στιγμή που η Δικαιοσύνη με τα θεσμοθετημένα από το Σύνταγμα όργανά της, μεταξύ των οποίων και ο ορισθείς από την Ολομέλεια του Εφετείου Λάρισας Εφέτης-Ανακριτής (όπως διαχρονικά συμβαίνει σε εξαιρετικής σημασίας υποθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠΔ), αγωνίζεται και αγωνιά στον τόπο μας για να ανταποκριθεί στο δίκαιο και πάνδημο κοινωνικό αίτημα για αποκάλυψη της αλήθειας στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, αυτόκλητοι υποκριτές προστάτες των θεσμών, που δεν ορρωδούν προ ουδενός, προκειμένου να υπηρετήσουν ταπεινά παντός είδους συμφέροντα, πλήττουν στην πραγματικότητα είτε με δημόσιες δηλώσεις, είτε με πράξεις και αναρτήσεις τους την καρδιά της Δημοκρατίας. Έτσι όχι μόνον υποδεικνύουν στην κοινωνία ως ενδεδειγμένη οδό απονομής της Δικαιοσύνης αυτή της επιστροφής στην αυτοδικία, στο μεσαίωνα και στα λαϊκά δικαστήρια, αλλά προχωρούν και πιο πέρα. Καθυβρίζουν και λοιδορούν τους θεσμούς και όσους τους εκπροσωπούν, στοχοποιώντας τους τελευταίους με αναρτήσεις σαν την ακόλουθη, που κατ’ ελάχιστο διεγείρουν μέσω του διαδικτύου σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγιών κλπ κατά των ανωτέρω προσώπων και επιχειρούν με τον τρόπο αυτό γενικότερα αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς, κατά παράβαση του Ποινικού Νόμου.

Η ανάρτηση, η οποία επισυνάπτεται, γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την Τ.Κ (τα στοιχεία της αναγράφονται σ’ αυτήν) και έχει το εξής περιεχόμενο: Εικονίζεται από ο Εφέτης Ανακριτής της υπόθεσης των Τεμπών και αναγράφεται: ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΑΚΑΙΜΗΣ ΕΠΙΟΡΚΟΣ ΕΦΕΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ, ΑΦΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΑΛΛΟΥΣ ΜΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΑΠΗΓΑΓΑΝ ΤΟΝ ΓΙΟ ΓΙΑ ΕΚΒΙΑΣΜΟ! ΕΙΝΑΙ ΔΟΥΛΙΚΟ ΚΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΑΕΙ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. ΑΥΤΟΣ ΠΑΡΗΓΓΕΙΛΕ ΤΑ ΠΛΑΣΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΥΦΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΤΟΥ ΟΣΕ. ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΑ!!!

Παρακαλούμε κατόπιν αυτών να ενεργήσετε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση αυτεπαγγέλτως διωκομένων εγκλημάτων και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Γεωργία Ευθ. Αδειλίνη»



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.