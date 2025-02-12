Σε ανάκληση φρέσκων ζυμαρικών προχωρά ο ΕΦΕΤ λόγω αλλεργιογόνων ουσιών.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), για τη διακίνηση στην ελληνική αγορά φρέσκων ζυμαρικών, προέλευσης Ιταλίας, τα οποία μπορεί να περιέχουν αραχίδες, από διασταυρούμενη επιμόλυνση της πρώτης ύλης, ενώ στην επισήμανση τους δεν αναγράφεται.

Συγκεκριμένα πρόκειται για φρέσκα ζυμαρικά με γέμιση σπανάκι και κάσιους με εμπορική ονομασία «Bertagni Plant Cuisine». Οι ημερομηνίες ανάλωσης, στις οποίες διαπιστώθηκε το πρόβλημα είναι: 17/2/25, 27/2/25, και 11/03/25. Το προϊόν διακινείται από την εταιρεία ‘ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ’, η οποία το έχει ήδη αποσύρει από τα καταστήματά της. Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν και είναι αλλεργικοί σε αραχίδες να μην το καταναλώσουν.

Πηγή: skai.gr

