Ένα νέο εργαλείο για τη βελτίωση των επιδόσεων στα βασικά γνωστικά αντικείμενα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναμένεται να ανακοινώσει εντός της ημέρας ο Κυριάκος Πιερρακάκης, σύμφωνα με αποκλειστικές πήγες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο λόγος για το Skills4Life, μια νέου τύπου τράπεζα θεμάτων που σχεδιάστηκε από το υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και αφορά μαθητές Γυμνασίου (ιδίως της Γ´ τάξης) και Α´ Λυκείου, αποσκοπώντας στην καλλιέργεια δεξιοτήτων πάνω στα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες και την Κατανόηση Κειμένου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΠΕ- ΜΠΕ, βασική διαφορά σε σχέση με την Τράπεζα Θεμάτων των εξετάσεων είναι πως το Skills4Life δεν μένει μόνο στην αξιολόγηση του κατά πόσο ο μαθητής έχει εμπεδώσει τη σχολική ύλη, αλλά εστιάζει στην ικανότητά του να εφαρμόζει τη γνώση αυτή, μέσα από την επίλυση καθημερινών προβλημάτων. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα νέο εργαλείο που έρχεται να συνεισφέρει στον στόχο που έχει θέσει ο Κυριάκος Πιερρακάκης να αποδεσμευτεί η εκπαιδευτική διαδικασία από τη στείρα αποστήθιση.

Η πλατφόρμα https://skills4life.gr θα διακρίνεται από ιδιαίτερα εύχρηστο και φιλικό σχεδιασμό για τους χρήστες και θα είναι δυναμική, καθώς θα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέο υλικό. Στην αρχική της εκδοχή θα περιλαμβάνει 133 θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας που αναλύονται σε συνολικά 482 ερωτήσεις κλειστού τύπου, σύντομης απάντησης και μεικτού τύπου. Μάλιστα, θα υπάρχουν προβλήματα που θα αναπτύσσονται σε διαδραστικό περιβάλλον, μέσα από προσομοιώσεις που θα κάνουν το αντικείμενο πολύ πιο κατανοητό.

Η πρόσβαση στο Skills4Life θα είναι απολύτως ελεύθερη και δωρεάν για κάθε μαθητή, εκπαιδευτικό και γονέα.

Στην πλατφόρμα θα διατίθενται όχι μόνο οι απαντήσεις σε κάθε ερώτηση, αλλά και αναλυτική επεξήγηση γιατί οι υπόλοιπες απαντήσεις δεν είναι ορθές. Επιπλέον, κάθε θέμα θα περιλαμβάνει αναλυτικά μεταδεδομένα (όπως αξιολογούμενη δεξιότητα, περιοχή εφαρμογής, επίπεδο δυσκολίας). Με τον τρόπο αυτό, στόχος είναι η εξοικείωση της σχολικής κοινότητας με την επίλυση προβλημάτων και την απάντησή τους σε ψηφιακό περιβάλλον, ενώ, περαιτέρω, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να αναπτύσσουν σε συνεργασία με τους μαθητές τους στρατηγικές εμβάθυνσης της ύλης και αντιμετώπισης των λαθών.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι δύο επιπλέον στοιχεία στα οποία υπουργείο Παιδείας και Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δίνουν ιδιαίτερη έμφαση είναι οι δυνατότητες των χρηστών να αξιολογούν την ποιότητα κάθε θέματος, αλλά κυρίως η δυνατότητά τους να δημιουργούν προσωπικούς φακέλους, εστιασμένους στις ανάγκες κάθε μαθητή.

Έτσι, εξήγησαν οι ίδιες πήγες, «η προσωποποιημένη μάθηση εντάσσονται αρμονικά στη σχολική καθημερινότητα, ενισχύοντας την επικοινωνία του εκπαιδευτικού με κάθε μαθητή ατομικά, αλλά και με την τάξη ως σύνολο».

Πηγή: skai.gr

