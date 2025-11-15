Επεισόδια σημειώθηκαν το Σάββατο το πρωί στο Πολυτεχνείο, που έχει ανοίξει από το πρωί της πύλες του για τις τριήμερες εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 52ης επετείου. Υπάρχει άγνωστος αριθμός τραυματιών που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ στο κτίριο υπάρχουν ζημιές.

Για τα επεισόδια σχηματίζεται δικογραφία από την Κρατική Ασφάλεια. Σημειώνεται ότι δεν κλήθηκε η αστυνομία

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΜέΡΑ25 τα επεισόδια σημειώθηκαν μεταξύ μελών της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και αναρχικών.

Η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25

Η σημερινή επίθεση στον χώρο του Πολυτεχνείου από μέλη της ΑΡΑΣ εναντίον αναρχικών ομάδων, που είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά ανθρώπων στο νοσοκομείο, αμαυρώνει το ίδιο το μήνυμα της επετείου των 52 χρόνων από τη λαϊκή εξέγερση.

Για την Αριστερά, οι αξίες της Ελευθερίας, της Αλληλεγγύης, της Δημοκρατίας και της Ανοχής είναι αδιαπραγμάτευτες. Πρακτικές βίας και ακραίου αυταρχισμού που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ανθρώπων στο όνομά της, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.

Το ΜέΡΑ25, προσηλωμένο στις αρχές της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας, καταδικάζει αυτές τις πρακτικές και δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με τα πρωινά γεγονότα.

