Δίωξη σε 23 μέλη του Ρουβίκωνα για άνοιγμα πανό στον Άγνωστο Στρατιώτη

Ποινική δίωξη για παραβίαση του νέου νόμου σχετικά με τον χώρο στον Άγνωστο Στρατιώτη στο Σύνταγμα και για άλλα δύο πλημμελήματα ασκήθηκε από την Εισαγγελία σε 23 μέλη της ομάδας Ρουβίκωνας που άνοιξαν χθες πανό στον χώρο του Μνημείου.

Πλην της κατηγορίας που αφορά την παραβίαση του νέου νόμου, ο οποίος απαγορεύει κατάληψη, συνάθροιση αλλοίωση κλπ στον χώρο του μνημείου, σε βάρος των συλληφθέντων απαγγέλθηκαν και κατηγορίες για βία κατά υπαλλήλων και άρνηση δακτυλοσκόπησης.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Υπενθυμίζεται ότι χθες λίγο πριν από τις 8 το απόγευμα ένταση σημειώθηκε μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη καθώς μέλη του Ρουβίκωνα, άνοιξαν πανό και φώναζαν συνθήματα.

Άνδρες των ΜΑΤ περικύκλωσαν τα άτομα που προκάλεσαν την ένταση στο σημείο.

Ακολούθησε σύγκρουση με τις δυνάμεις των ΜΑΤ να τους απωθούν κάνοντας περιορισμένη χρήση χημικών ενώ προχώρησαν σε 23 προσαγωγές.

Οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν στην Κρατική Ασφάλεια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

