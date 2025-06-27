Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Λακωνία και Βόρειο Αιγαίο

Πολύ υψηλός είναι σήμερα, Παρασκευή ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Λακωνία καθώς και σε περιοχές του Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Σε υψηλό κίνδυνο, κατηγορίας 3 είναι το μεγαλύτερο μέρος της λοιπής νησιωτικής χώρας και σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής.
Δείτε τον χάρτη:
⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Παρασκευή 27/06— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 26, 2025
🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:
📍 #Αττική & #Κύθηρα
📍 νότια #Εύβοια & περιοχές #Λακωνίας
📍 #Λέσβο #Χίο #Ψαρά #Σάμο #Ικαρία
🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ στο μεγαλύτερο μέρος της λοιπής νησιωτικής χώρας και σε αρκετές… pic.twitter.com/D9qUBG2zPL
