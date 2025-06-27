Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Λακωνία και Βόρειο Αιγαίο

Πολύ υψηλός είναι σήμερα, Παρασκευή ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Λακωνία καθώς και σε περιοχές του Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Σε υψηλό κίνδυνο, κατηγορίας 3 είναι το μεγαλύτερο μέρος της λοιπής νησιωτικής χώρας και σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής.

Δείτε τον χάρτη:

Πηγή: skai.gr

