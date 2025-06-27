Μηχανική βλάβη στο «ΕΛΥΡΟΣ» πριν από τον απόπλου του από Πειραιά προς Χανιά

Μηχανική βλάβη σημειώθηκε στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «ΕΛΥΡΟΣ» λίγη ώρα πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου του από το λιμάνι του Πειραιά προς Χανιά.

Κατά το λιμενικό σώμα-ελληνική ακτοφυλακή, το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει το δρομολόγιο της γραμμής Πειραιάς - Χανιά μεταφέροντας συνολικά 1.254 επιβάτες, 224 Ι.Χ. οχήματα, 35 δίκυκλα, 95 φορτηγά, 3 λεωφορεία, 4 τροχόσπιτα και 2 τρέιλερ.

Πηγή: skai.gr

