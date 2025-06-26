Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Ποινική δίωξη σε βάρος των συλληφθέντων της απάτης «μαμούθ» στα τελωνεία

Της Έλενας Γαλάρη

Ποινική δίωξη για κακουργηματικές πράξεις ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή εισαγγελία σε βάρος των πέντε συλληφθέντων για απάτες που φέρεται να έχουν διαπραχθεί κατά τη διάρκεια εκτελωνισμών, στο τελωνείο του λιμανιού στον Πειραιά.

Συγκεκριμένα κατηγορούνται για ψευδή βεβαίωση κατ' εξακολούθηση σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση καθώς και λαθρεμπορία από κοινού σε βαθμό κακουργήματος.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι πέντε κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον Έλληνα Ευρωπαίο ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Τεραστίων διαστάσεων κομπίνα ξεσκέπασε η συντονισμένη έφοδος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας σε Αθήνα, Μαδρίτη, Παρίσι και Σόφια, με τη συνολική ζημιά για τα ευρωπαϊκά ταμεία να ξεπερνά τα 700 εκατ. ευρώ.

Η έρευνα έφερε την κωδική ονομασία «Καλυψώ». Τα μέλη του κυκλώματος κατέκλυζαν την αγορά με κινέζικα προϊόντα, τα οποία εισάγονταν με παράνομο τρόπο, αποφεύγοντας τους τελωνειακούς δασμούς και τον ΦΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.