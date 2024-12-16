Ελεύθερος αφέθηκε και ο τελευταίος εκ των 21 κατηγορουμένων που κλήθηκαν να λογοδοτήσουν στην ανακρίτρια Χαλκιδικής για εμπλοκή σε κύκλωμα διαφθοράς, με επίκεντρο της Πολεοδομίες των δήμων Σιθωνίας και Ν. Προποντίδας.

Πρόκειται για προϊστάμενο τμήματος έκδοσης αδειών σε Υπηρεσία Δόμησης, στον οποίο ανακρίτρια και εισαγγελέας επέβαλαν περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση 120.000 ευρώ. Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε τις κακουργηματικές κατηγορίες που αντιμετωπίζει, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία άδεια που να εκδόθηκε και να αντίκειται στον νόμο.

Στον συγκεκριμένο κατηγορούμενο επιβλήθηκε η μεγαλύτερη χρηματική εγγύηση απ' όλους τους εμπλεκόμενους.

Η αμέσως επόμενη, ύψους 100.000 ευρώ, επιβλήθηκε σε υφιστάμενό του, ο οποίος φέρεται να αποδέχθηκε ότι λάμβανε «γρηγορόσημο» για να διεκπεραιώσει υποθέσεις που αφορούσαν νόμιμες ενέργειες.

Υπό αυτές τις συνθήκες έπεσε η αυλαία των απολογιών με τους 21 συλληφθέντες να αφήνονται στο σύνολό τους ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους (και κάποιοι επιπλέον με εγγυήσεις που ξεκινούν από 5.000 ευρώ) ή άνευ όρων. Η κύρια ανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται.

Το κύκλωμα και οι ταρίφες

Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν συνολικά τέσσερις υπάλληλοι Υπηρεσίας και Διευθύνσεων Δόμησης, δύο μέλη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και 15 ιδιώτες, στην πλειονότητά τους αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί και τοπογράφοι, μεταξύ αυτών κι ένας πρώτην δήμαρχος (αφέθηκε ελεύθερος με όρους και εγγύηση 60.000 ευρώ). Όλοι αρνήθηκαν τις κακουργηματικές διώξεις, που -κατά περίπτωση- αφορούν τις πράξεις της διεύθυνσης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροληψίας - δωροδοκίας, της άμεσης συνέργειας σε δωροληψία και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., οι τιμές για το «γρηγορόσημο» κυμαίνονταν από 250 έως 1.000 ευρώ, ενώ το κόστος για την έγκριση παράνομης κατασκευής ή ενέργειας, όπως ψευδή βεβαίωση διοικητικών πράξεων, μη κατάθεση απαραίτητων δικαιολογητικών, ξεκινούσε από 1.000 ευρώ και έφτανε έως τις 20.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο των ερευνών των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. που κορυφώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη με τις συλλήψεις των εμπλεκόμενων προσώπων, κατασχέθηκε χρηματικό ποσό άνω του 1 εκατ. ευρώ σε μετρητά -εξ αυτού το μεγαλύτερο βρέθηκε στην κατοχή των πολεοδόμων.

Παράλληλα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών θυρίδων και ακινήτων των βασικών κατηγορουμένων για συμμετοχή στο κύκλωμα.

Η αστυνομική έρευνα ξεκίνησε τον περασμένο Απριλίου ύστερα από καταγγελίες και ήδη ταυτοποιήθηκαν περισσότερες από 90 περιπτώσεις διαφθοράς. Η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα 86 άτομα, μεταξύ αυτών υπάλληλοι Υπηρεσιών Δόμησης άλλων δήμων, που συνέδραμαν περιστασιακά τη δράση του κυκλώματος ή επωφελούνταν από αυτό ως «πελάτες» ή ακόμη προέβησαν στην τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων, εκτός πλαισίου δράσης του κυκλώματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.