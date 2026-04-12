Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 12 Απριλίου

Μην ξεχάσετε να δώσετε τις ευχές σας στα αγαπημένα σας πρόσωπα  

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, τιμάται η μνήμη των Οσίου Ακακίου Καυσοκαλυβίτου, Οσίας Ανθούσας, Οσίου Νεοφύτου του Εγκλείστου. Το εορτολόγιο περιλαμβάνει όσους και όσες φέρουν τα ονόματα: Ζακχαίος, Ζάκχος, Ζάχος Αναστάσιος, Τάσος, Αναστάσης, Ανέστης, Αναστασία, Τασούλα, Νατάσα, Πασχαλιά, Πασχάλης, Λάμπρος, Λαμπρινή, Λαμπρίνα, Λίλα,

Σήμερα γιορτάζουν οι: 

  • Ακάκιος, Κάχι, Κάκι
  • Ανθούσα
  • Νεόφυτος, Νεοφυτία, Νεοφύτη
  • Αναστάσιος, Τάσος, Αναστάσης, Ανέστης, Αναστασία, Τασούλα
  • Αναστασία, Νατάσα, Νανά, Τασία, Σία, Τατία, Τάσα, Τέσα, Σάσα
  • Πασχαλίνα, Λίνα, Πασχαλιά, Πασχάλης
  • Λάμπρος, Λαμπρινή, Λαμπρίνα, Λίλα
TAGS: Γιορτή Εορτολόγιο Γιορτή σήμερα
0 0 Bookmark