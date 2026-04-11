Μεγάλη φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις οκτώ το βράδυ σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου στη Νέα Σμύρνη.

Στο σημείο, επί της οδού Ιωνίας, επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, ενώ αναζητείται ένας ένοικος. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Οι μεγάλες φλόγες απειλούν να επεκταθούν και στο διπλανό κτίσμα.

Πηγή: skai.gr

