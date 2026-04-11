Με τιμές αρχηγού κράτους η υποδοχή του Αγίου Φωτός στην Αθήνα

Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» η ειδική πτήση η οποία μετέφερε το Άγιο Φως στην Αθήνα, το οποίο παρέλαβαν από τα Ιεροσόλυμα ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, Γιάννης Λοβέρδος, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου.

Η υποδοχή του Αγίου Φωτός έγινε με τιμές αρχηγού κράτους.

Από το «Ελευθέριος Βενιζέλος», το Άγιο Φως θα μεταφερθεί αρχικά στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα, από όπου μεταλαμπαδεύεται σε όλες τις ενορίες της επικράτειας.

Το Άγιο Φως θα διανεμηθεί σε ολόκληρη τη χώρα, μέσω 18 ειδικών πτήσεων των αεροπορικών εταιρειών AEGEAN και Olympic Air, καλύπτοντας συνολικά 11 προορισμούς.

Η μεταφορά του Αγίου Φωτός αποτελεί κάθε χρόνο μια διαδικασία υψηλού συμβολισμού και αυστηρού συντονισμού, ώστε να φτάσει εγκαίρως σε κάθε γωνιά της Ελλάδας για την τελετή της Ανάστασης.



Πηγή: skai.gr

