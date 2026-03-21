Ποινική δίωξη σε βάρος του Γιώργου Τσαγκαράκη

Της Έλενας Γαλάρη

Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, ο οποίος οδηγήθηκε νωρίς το μεσημέρι στον εισαγγγελεα.

Συγκεκριμένα κατηγορείται για:

Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημειων ιδιαίτερα μεγαλης αξίας, τελεσθείσα κατα επάγγελμα (κακούργημα)

Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου

Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπο παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγαλης αξιας τελεσθείσα, κατα επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ εξακολούθηση, (κακούργημα)

Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατα εξακολουθηση (κακούργημα)

Διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ εξακολούθηση τελεσθείσα, κατ επάγγελμα (κακούργημα)

Σε βάρος της υπαλλήλου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

Αποδοχή αρχαίου κινητού μνημείου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που αποτελεί προιόν εγκλήματος

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή, στον οποίο αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.

«Θα λάμψει η αλήθεια, αρνούνται τις κατηγορίες» λένε οι δικηγόροι του

​Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον του Εισαγγελέα και της 23ης Ανακρίτριας, ο δικηγόρος του, Κωνσταντίνος Γώγος, δήλωσε:

​«Οι κατηγορούμενοι σήμερα εμφανίστηκαν ενώπιον του κυρίου εισαγγελέα, ο οποίος μετά από αρκετές ώρες άσκησε ποινική δίωξη για συγκεκριμένα ποινικά αδίκηματα. Αυτά έχουν να κάνουν με αρχαία και με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Περάσαμε ενώπιον της εικοστής τρίτης ανακρίτριας, όπου πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη στις έντεκα η ώρα, αφού λάβαμε αντίγραφα δικογραφίας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ανακριτική διαδικασία θα μας δώσει τη δυνατότητα να απολογηθούμε για όλα. Οι κατηγορούμενοι από την πρώτη στιγμή αρνούνται την κατηγορία και είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να αποδείξουμε ακριβώς ότι δεν έχουν τελέσει κανένα ποινικό αδίκημα».

Ο έτερος δικηγόρος του, Βαγγέλης Γκιουγκής, σημείωσε ότι εργάζεται για τη εταιρεία Τσαγκαράκη επί 17 χρόνια «και δεν έχει ως τώρα καμία καταδίκη και καμία μήνυση σχετική με τα αδικήματα που σήμερα εμφανίζονται ενώπιον των δικαστηρίων. Πιστεύουμε αυτά που είπε ο συνάδελφος ότι την Τρίτη που θα απολογηθούμε, αφού λάβουμε γνώση και της δικογραφίας, ότι θα λάμψει η αλήθεια και ότι άδικα κατηγορείται για μια σειρά αδικημάτων τα οποία ουδέποτε έχει διαπράξει ο κύριος Τσαγκαράκης και πολύ περισσότερο μια υπάλληλός του που είχε τυχαία ας πούμε στην κατοχή της κάποιο αντικείμενο».

