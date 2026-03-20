Ανακοίνωση για τους πίνακες που κατασχέθηκαν και τη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη εξέδωσε η γκαλερί Τσαγκαράκη. Όπως υποστηρίζει, οι πίνακες που βρέθηκαν στις αποθήκες δεν ήταν προς πώλη, προσθέτοντας ότι αποτελούσαν προσωπική περιουσία του κ. Τσαγκαράκη.

Τονίζεται, δε, ότι είναι κληροδότημα από τους γονείς του κ. Τσαγκαράκη, οι οποίοι έχουν αποβιώσει.

Όσον αφορά στο Ευαγγέλιο του 1700, η γκαλερί δηλώνει ότι αποδόθηκε στις Αρχές, προκειμένου να αξιολογηθεί και πιθανόν να αγοραστεί από το ελληνικό Δημόσιο.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η εταιρεία ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρείας, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του. Η κατοχή των συγκεκριμένων αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας του κ. Τσαγκαράκη.

Σχετικά με το Ευαγγέλιο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, η εταιρεία ήδη έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, την χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο, διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.