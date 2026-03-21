Μια γυναίκα, υπάλληλος της γκαλερί του Γιώργου Τσαγκαράκη, συνελήφθη επίσης από την αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε κρύψει το Ευαγγέλιο, το οποίο της έδωσε ο γνωστός γκαλερίστας όταν αντιλήφθηκε ότι πρόκειται να γίνει έλεγχος, έπειτα από την ανάρτηση βίντεο στο Tik Tok, το οποίο αποτέλεσε την αρχή του νήματος των αστυνομικών ερευνών.

Σημειώνεται πως το εν λόγω Ευαγγέλιο είναι όντως του 18ου αιώνα, σύμφωνα με τους ειδικούς που το εξέτασαν.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) έφτασαν πληροφορίες από άτομα που έβλεπαν τα έργα του στις εκθέσεις και τις δημοπρασίες, ότι μάλλον είναι πλαστά.

Οι Αρχές εντόπισαν ένα βίντεο στο Tik-Tok μέσω του οποίου ο γνωστός αντικέρ επιχείρησε να πουλήσει ένα Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα και αμέσως αποφασίστηκε να γίνει επέμβαση για να εμποδίσουν την διαδικασία και να το κατάσχουν.

Κατά την επιχείρηση της αστυνομίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 190.000 ευρώ, καθώς και περισσότερα από 300 έργα, που σύμφωνα με την πρώτη αξιολόγηση από τους ειδικούς, είναι όλα πλαστά, με εξαίρεση 7, τα οποία εκτιμάται πως είναι γνήσια.

Από την Παρασκευή (20/03) που γνωστοποιήθηκε η επιχείρηση, άνθρωποι που έχουν αγοράσει έργα από τον γκαλερίστα, εκφράζουν φόβους ότι είναι πλαστά και ρωτούν για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για να το διαπιστώσουν.

Υπενθυμίζεται ότι ο γκαλερίστας είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες αρχαιοκαπηλίας, πλαστογραφίας και απάτης.

Πηγή: skai.gr

