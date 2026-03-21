Θεσσαλονίκη: Δίωξη σε βάρος TikToker- bodybuilder για κύκλωμα με αναβολικά

Κακουργηματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος γνωστού TikToker και bodybuilder, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος εμπορίας αναβολικών ουσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο βασικός κατηγορούμενος οδηγήθηκε το πρωί του Σαββάτου 21 Μαρτίου ενώπιον του Εισαγγελέα, όπου του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, μεταξύ άλλων για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας (άρθρο 97-98), και παραπέμφθηκε στον αρμόδιο ανακριτή.

Από την πλευρά του ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ έως τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.