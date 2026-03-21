Θεσσαλονίκη: Δίωξη σε βάρος TikToker- bodybuilder για κύκλωμα με αναβολικά

Κύκλωμα με αναβολικά στη Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη για κακούργημα σε βάρος γνωστού bodybuilder-TikToker

Ο κατηγορούμενος bodybuilder με ενεργό παρουσία στο TikTok, οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα, όπου του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος

Κακουργηματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος γνωστού TikToker και bodybuilder, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος εμπορίας αναβολικών ουσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο βασικός κατηγορούμενος οδηγήθηκε το πρωί του Σαββάτου 21 Μαρτίου ενώπιον του Εισαγγελέα, όπου του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, μεταξύ άλλων για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας (άρθρο 97-98), και παραπέμφθηκε στον αρμόδιο ανακριτή.

Από την πλευρά του ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ έως τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.

Πηγή: Thestival.gr

