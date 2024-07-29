Λογαριασμός
Λέσβος: Φωτιά στην εκκλησία της Παναγιάς Γοργόνας, στη Σκάλα Συκαμνιάς

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη αιτία

Λέσβος

Συναγερμός για φωτιά εντός της εκκλησίας της Παναγιάς Γοργόνας στη Σκάλα Συκαμνιάς σήμανε νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας στο νησί της Λέσβου.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη αιτία, ενώ στο σημείο έσπευσαν κάτοικοι με όσα μέσα διαθέτουν, προκειμένου να περιορίσουν τη ζημιά στο εμβληματικό εκκλησάκι.

TAGS: Φωτιά Λέσβος
