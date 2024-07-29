Λέσβος: Φωτιά στην εκκλησία της Παναγιάς Γοργόνας, στη Σκάλα Συκαμνιάς

Συναγερμός για φωτιά εντός της εκκλησίας της Παναγιάς Γοργόνας στη Σκάλα Συκαμνιάς σήμανε νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας στο νησί της Λέσβου.
Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη αιτία, ενώ στο σημείο έσπευσαν κάτοικοι με όσα μέσα διαθέτουν, προκειμένου να περιορίσουν τη ζημιά στο εμβληματικό εκκλησάκι.
Πηγή: skai.gr
